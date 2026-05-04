Il pareggio casalingo per 1 a 1 ottenuto dalla Juventus contro il Verona nel tardo pomeriggio di ieri ha sorpreso tutti e rimescolato in maniera evidente le carte per il discorso quarto posto. Se infatti la Roma dovesse vincere contro la Fiorentina andrebbe a un solo punto dai bianconeri, a 3 giornate dalla fine del campionato. Un rischio di cui ha voluto parlare ai microfoni di Juventibus il giornalista sportivo Luca Momblano.

Juve, Momblano: 'Spero che se la squadra arriverà in Champions non festeggerà'

Momblano, come accennato, ha quindi detto della corsa alla Champions League della Juventus: "Dovessimo arrivare quarti, all'ultima giornata ma anche alla penultima, non lo so cosa può succedere, io non voglio vedere i giocatori festeggiare.

Perché squadre che celebrano questa roba qua mi fanno pensare che è come se avessero salvato la stagione in quanto si sono messi in tasca la vetrina Champions del 2026 e cosi via. Ma il prossimo anno si ripresenteranno gli stessi problemi".

Ancora Momblano: "Se non capiamo questo, ogni anno vivremo lo stesso loop. Vorrei quindi vedere la squadra che non festeggia il quarto posto, posso dirlo? Lo facciano negli spogliatoi. Poi per carità, ci sta il pugnetto chiuso, due abbracci in campo tra di loro e si va dentro come aver vinto una partita qualunque. Non sto dicendo che bisogna essere tristi, ma non voglio vedere pompa magna per questa roba qui. Lo dico ed è una cosa che reitero da due mesi".

Juventus, i tifosi rispondono a Momblano: 'Se vogliamo tornare a essere competitivi devono rimanere in pochi'

Le parole di Momblano hanno acceso la discussione fra i suoi sostenitori: "Se vogliamo tornare ad essere la vera Juve , a ricostruire la vera Juve devono rimanere solo 8 elementi tra titolari e panchinari dell’attuale rosa. 4 titolari (Kalulu, Yildiz, Bremer, Conceicao) e 4 panchinari (Locatelli, McKennie, Thuram, Milik a quando c’è). Il resto via" scrive un utente su X. Un altro poi aggiunge: "La società Juve è spaccata! Spalletti e Chiellini contro il francese con moglie e scorta a seguito anche quando va al bagno. Gli dicono di si in faccia e poi gli danno dello stupido. Il caso Openda è emblematico. Il PSG ha prestato Kolo Muani a zero al Tottenham pur di non darlo a lui".