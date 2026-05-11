La Juventus sogna il colpo Bernardo Silva e, secondo le ultime indiscrezioni di mercato, i bianconeri sarebbero oggi in vantaggio nella corsa al fantasista del Manchester City. Il portoghese, considerato da anni uno dei centrocampisti offensivi più forti e completi d’Europa, potrebbe lasciare l’Inghilterra nella prossima estate e la società torinese starebbe provando a inserirsi concretamente nella trattativa.

A rilanciare la notizia è stato il giornalista sportivo Michele De Blasis attraverso il proprio profilo X, dove ha spiegato come la Juventus sia attualmente davanti alle concorrenti nella corsa al classe 1994.

La Juventus in vantaggio su Bernardo Silva

De Blasis ha quindi scritto: "Oggi la Juventus guida la corsa per Bernardo Silva, anche perché il Barcellona non sembra interessata al giocatore del City. L'avversario principale è il Galatasaray che può offrire di più, ma il portoghese è attratto al progetto bianconero”.

Una rivelazione che ha immediatamente acceso l’entusiasmo dei tifosi juventini. Bernardo Silva rappresenterebbe infatti un innesto di altissimo livello, capace di portare qualità, esperienza internazionale e leadership a una squadra che negli ultimi anni ha spesso mostrato limiti evidenti nelle gare decisive.

La Champions può essere decisiva nelle gerarchie di Silva

Molto dipenderà però anche dal finale di stagione della Juventus.

La qualificazione alla prossima Champions League potrebbe infatti diventare un fattore decisivo per convincere definitivamente Bernardo Silva ad accettare Torino.

La squadra di Luciano Spalletti occupa attualmente il terzo posto in classifica, posizione preziosissima ma ancora non definitiva vista la lotta serrata con Roma, Milan e Como. Le ultime due giornate saranno quindi fondamentali: due vittorie garantirebbero quasi certamente la Champions e darebbero alla Juventus maggiore forza economica e attrattiva sul mercato.

Ecco perché il finale di campionato bianconero potrebbe incidere direttamente anche sul futuro di Bernardo Silva. La Juventus sogna il grande colpo, ma prima dovrà blindare il proprio posto nell’Europa che conta.