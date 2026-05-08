La vittoria a Pisa e il conseguente allungo in classifica, favorito anche dalla sconfitta della Cremonese, hanno riportato entusiasmo nella lunga corsa salvezza.

Il Lecce di Eusebio Di Francesco conserva il proprio destino nelle mani, ma domani sera al Via del Mare arriva la Juventus. Servirà una prestazione di grande personalità e coraggio, qualità che i giallorossi sembrano aver ritrovato proprio in Toscana.

Il tecnico dei salentini inquadra così il momento della squadra: “A Pisa ho visto una squadra determinata, desiderosa di raggiungere risultati importanti -dichiara il tecnico nella conferenza della vigilia -.

Con la Juve vogliamo fare questo. Normale che affrontiamo una squadra fortissima, servirà una prestazione non di livello, ma di altissimo livello. E partendo da questo, possiamo pensare di fare qualcosa di sorprendente”.

Una sfida in cui anche i dettagli potranno risultare decisivi: “È importante creare il maggior numero possibile di opportunità - prosegue il tecnico - per arrivare ad operare quella scelta finale. Abbiamo lavorato molto nella settimana, ma ora dobbiamo tradurre le parole in fatti: serviranno attenzione e determinazione”.

Sulla gestione dei diffidati in questo finale di stagione, Di Francesco è chiaro: “Non faccio calcoli - ammette -. La partita più importante è quella di domani contro la Juve, devo schierare la formazione migliore che possa far male all'avversario”.

Spazio anche a un giudizio su Cheddira: “E' un giocatore che in gara dà l'anima - sottolinea l'allenatore -. Ha dovuto ritrovare la condizione perché a Sassuolo non giocava molto, integrandosi sempre più”.

Infine, uno sguardo al calendario e alla lotta salvezza, con la Cremonese diretta rivale: “Non ho pensato se giocavamo prima o dopo di loro, ma sono focalizzato sulla gara contro la Juve. Abbiamo bisogno del gol e per farlo dobbiamo restare concentrati su noi stessi, e non pensare a quanto faranno gli altri”, conclude Di Francesco.

La preparazione del Lecce e le scelte tattiche

Il Lecce si prepara a questa sfida con grande entusiasmo, testimoniato dal fatto che lo stadio Via del Mare si avvia verso il sold out, creando un'atmosfera carica di attesa e supporto.

La squadra può contare sul rientro di due elementi titolari di grande importanza, Banda e Danilo Veiga, entrambi tornati a disposizione dopo un periodo di assenza, il che offre a Di Francesco maggiori opzioni tattiche. Per quanto riguarda lo schieramento, il tecnico ha replicato la formazione che ha ottenuto la vittoria contro il Pisa, confermando Cheddira come terminale offensivo principale. Inoltre, il giovane Camarda è pronto a subentrare a gara in corso, rappresentando un'alternativa dinamica e potenzialmente decisiva. La posta in palio, come detto, è elevatissima: la Juventus mira con decisione alla Champions League, mentre il Lecce è impegnato in una strenua lotta per la salvezza in Serie A, rendendo ogni azione e ogni decisione sul campo di fondamentale importanza.