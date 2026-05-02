L'allenatore del Como, Cesc Fabregas, ha manifestato la sua chiara insoddisfazione per il pareggio a reti inviolate contro il Napoli. Al termine della sfida, Fabregas ha dichiarato: "Sono un po' arrabbiato per non aver vinto contro il Napoli", evidenziando come la sua squadra abbia offerto una prestazione importante che, tuttavia, non ha pienamente concretizzato le aspettative di vittoria.

Fabregas ha analizzato lucidamente la gara, sottolineando come il Como abbia creato diverse chiare occasioni per aggiudicarsi i tre punti, ma non sia riuscito a concretizzare.

"Abbiamo giocato bene, ma ci è mancato qualcosa negli ultimi metri. Sono comunque orgoglioso della prestazione dei ragazzi", ha ribadito l'allenatore spagnolo, mettendo in luce la crescita della squadra e la sua capacità di mettere in seria difficoltà una formazione del calibro del Napoli.

L'analisi di Fabregas: tra rammarico e orgoglio

Il tecnico ha ribadito la sua piena soddisfazione per l'atteggiamento e la determinazione mostrati dal Como, pur non celando un profondo rammarico per il risultato finale. "Quando giochi contro squadre di questo livello, ogni dettaglio fa la differenza. Abbiamo dimostrato di poter competere, ma dobbiamo essere più cinici sotto porta", ha affermato Fabregas, evidenziando l'importanza di lavorare con impegno per affinare le capacità realizzative e prepararsi al meglio per le future sfide di campionato.

Il percorso di crescita del Como in Serie A

Il pareggio contro il Napoli si configura come un significativo passo avanti nel percorso di crescita del Como. In questa stagione, la squadra ha dimostrato solidità e un notevole spirito di squadra, acquisendo una maggiore consapevolezza nei propri mezzi. La formazione guidata da Fabregas si sta affermando come una delle realtà più interessanti del campionato di Serie A. L'allenatore spagnolo, con la sua vasta esperienza internazionale, sta giocando un ruolo cruciale nel trasmettere una nuova mentalità e ambizione a tutto il gruppo.

Il Como è ora proiettato a proseguire il suo cammino in Serie A, con l'obiettivo primario di consolidare quanto di positivo è stato finora dimostrato. La squadra mira a migliorare ulteriormente i risultati e a confermarsi protagonista nelle prossime cruciali giornate di campionato.