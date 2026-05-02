Il nome di Marcos Senesi continua a intrecciarsi con quello della Juventus, ma la trattativa rischia di trasformarsi in una vera e propria beffa di mercato per i bianconeri. Il difensore argentino, in uscita dal Bournemouth e destinato a liberarsi a parametro zero in estate, rappresentava infatti una delle opportunità più interessanti per rinforzare la retroguardia senza appesantire i conti societari. Negli scorsi giorni, secondo diverse indiscrezioni, la Juventus avrebbe provato concretamente a riavvicinarsi al centrale argentino, mettendo sul tavolo una proposta quadriennale con cifre compatibili con il nuovo monte ingaggi imposto dal club.

Tuttavia, proprio quando la pista sembrava riaprirsi, sarebbe emerso un ostacolo pesantissimo: il forte inserimento del Liverpool.

Il Liverpool si inserisce: la concorrenza si fa durissima

A raccontarlo su X è stato il giornalista Matteo Moretto, secondo cui il Liverpool avrebbe acceso seriamente i riflettori su Senesi. I Reds sarebbero alla ricerca di un nuovo difensore centrale e vedrebbero proprio nell’argentino una soluzione ideale: un giocatore già abituato alla Premier League, pronto subito e soprattutto disponibile senza costi di cartellino.

Per il club inglese, Senesi rappresenterebbe una sorta di occasione inattesa, capace di unire qualità tecnica e sostenibilità economica. Un’opportunità che il Liverpool non vuole lasciarsi sfuggire, soprattutto considerando che il contratto del difensore con il Bournemouth è ormai vicino alla scadenza.

Secondo Moretto, presto ci saranno nuovi contatti tra le parti, segnale chiaro di un interesse molto concreto e destinato a svilupparsi rapidamente.

Juve a rischio sorpasso: il parametro zero può sfumare

Per la Juventus, tutto questo rappresenta un campanello d’allarme importante. Senesi era considerato un innesto ideale per una difesa che in estate potrebbe cambiare profondamente volto, soprattutto se dovessero arrivare offerte significative per Gleison Bremer o Federico Gatti. Inserire un centrale già pronto e senza costi di trasferimento avrebbe permesso al club di investire risorse su altri reparti.

Il problema, però, è che competere con il Liverpool sul piano del prestigio internazionale e delle ambizioni sportive non è semplice.

La Premier League resta un richiamo fortissimo e la possibilità di giocare ad Anfield potrebbe spostare gli equilibri nella scelta finale del giocatore. Inoltre, il progetto tecnico inglese e la solidità economica dei Reds rappresentano argomenti molto pesanti nella corsa alla firma.