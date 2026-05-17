La Fiorentina ha conquistato una vittoria di fondamentale importanza allo Stadium, imponendosi con un perentorio 2-0 contro la Juventus. Questo risultato, maturato nel corso della trentasettesima giornata di Serie A, ha avuto ripercussioni immediate e significative sulla classifica. I bianconeri sono stati relegati al sesto posto, mettendo seriamente a rischio la loro partecipazione alla prossima edizione della Champions League. La prestazione dei viola è stata caratterizzata da efficacia e determinazione, lasciando la squadra torinese con l'amaro in bocca.

Il racconto della partita e i gol decisivi

Il match ha visto la Fiorentina prendere il comando delle operazioni nel primo tempo. Al 34', è stato il giovane Cher Ndour a sbloccare il punteggio, realizzando un gol frutto di un preciso e tempestivo inserimento in area di rigore che ha sorpreso la retroguardia juventina e ha portato i gigliati in vantaggio. Nella ripresa, la Juventus ha cercato con insistenza la via del pareggio, creando diverse opportunità. Tuttavia, due reti, una siglata da McKennie e l'altra da Vlahovic, sono state annullate dopo l'intervento del VAR. Le decisioni arbitrali hanno negato ai bianconeri la gioia del gol, mantenendo il risultato bloccato sull'1-0. Nonostante gli sforzi, la Juventus non è riuscita a trovare la rete della parità, e la partita ha preso una direzione definitiva al 38' del secondo tempo.

In quel momento, Rolando Mandragora ha messo a segno il raddoppio con un autentico eurogol, una conclusione spettacolare e imparabile che ha spento ogni residua speranza di rimonta per i padroni di casa, sigillando la vittoria della Fiorentina.

Le gravi implicazioni per la classifica e le ambizioni europee

La sconfitta casalinga si rivela estremamente pesante per la Juventus, che vede le proprie ambizioni stagionali subire un colpo durissimo. A seguito di questo risultato negativo, la squadra bianconera è scivolata al sesto posto in classifica, superata da concorrenti dirette come la Roma e il Como. Questa posizione compromette in maniera significativa la qualificazione alla prossima Champions League, un obiettivo considerato fondamentale per il prestigio e le finanze del club.

Le prospettive europee della Juventus sono ora in serio e concreto pericolo, e per rientrare tra le prime quattro posizioni, che garantiscono l'accesso alla massima competizione continentale, la squadra dovrà affrontare le ultime giornate di campionato con la necessità di compiere un vero e proprio miracolo sportivo. La delusione è palpabile nell'ambiente juventino, consapevole che la strada verso l'Europa che conta si è fatta improvvisamente molto più ardua.