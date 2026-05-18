Marco Giampaolo, tecnico della Cremonese, ha commentato con un mix di pragmatismo e determinazione la cruciale vittoria ottenuta a Udine. Il risultato, che ha visto la squadra disputare la partita che doveva giocare, è stato definito dal mister come un successo che è andato “anche oltre” le aspettative iniziali. Durante la conferenza stampa post-partita, Giampaolo ha delineato la strategia adottata e quella futura, in un momento delicato per la squadra.

“La Cremonese ha fatto la gara che doveva fare ed è andata anche oltre”, ha dichiarato il tecnico, riconoscendo al contempo la forza e la qualità degli avversari.

“Siamo partiti bene, loro hanno qualità, forza, autostima, la vittoria qui era difficile”. Giampaolo ha sottolineato l'importanza di un approccio focalizzato esclusivamente sulla propria prestazione, senza distrazioni esterne: “Noi potevamo giocare solo la nostra partita e non controllare i risultati degli altri. Faremo così anche la settimana prossima”, ha affermato, indicando una chiara linea di condotta per le prossime decisive sfide.

Con una metafora incisiva, il tecnico ha voluto smorzare ogni forma di pessimismo o rassegnazione. “Non è la serata in cui piangere il morto – ha osservato –, non è morto ancora nessuno”. Questa espressione riflette la sua resilienza e la piena accettazione della posta in gioco.

Giampaolo ha ammesso di essere sempre stato consapevole della “difficoltà e del rischio di poter retrocedere”, ma ha ribadito la sua scelta di “mettersi in gioco”, un impegno che, ha assicurato, “lo rifarei” senza esitazioni. Ha inoltre riconosciuto che la partenza “in netto ritardo rispetto alle concorrenti” sta rappresentando un fattore penalizzante per la squadra, ma senza che ciò intacchi la sua ferma determinazione a lottare.

Fiducia e responsabilità nel percorso della Cremonese

Il tecnico ha voluto trasmettere un messaggio chiaro di fiducia e responsabilità, sottolineando che non è il momento di lasciarsi andare a drammi o recriminazioni. La vittoria contro l'Udinese, seppur significativa per la corsa alla salvezza, è solo un passo nel lungo e difficile percorso.

Giampaolo ha esortato a mantenere alta la concentrazione e l'impegno nelle prossime decisive sfide, un invito a continuare a lottare con la stessa intensità e consapevolezza fino alla fine del campionato, senza mai arrendersi.

La coerenza della strategia: prima e dopo la partita

Questa linea di pensiero non è nuova, ma si conferma una costante nell'approccio di Giampaolo. Già alla vigilia della trasferta di Udine, il tecnico aveva enfatizzato l'importanza di un approccio senza sbavature, affermando: “E anche in questa trasferta non abbiamo margine di errore, la via è tracciata e non ci sono deviazioni”. Queste parole, che ribadivano la necessità di restare in corsa fino all'ultimo, trovano piena conferma nelle sue dichiarazioni post-partita. L'approccio del tecnico è dunque basato su una responsabilità costante, sulla piena consapevolezza delle difficoltà e su una ferma volontà di non arrendersi di fronte alle sfide del campionato.