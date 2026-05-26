Il calcio ha una memoria lunga, e quella del Milan in questo momento è piena di macerie. Il pomeriggio di lunedì 25 maggio 2026 Gerry Cardinale ha fatto quello che sa fare meglio: ha azzerato tutto. Via l'amministratore delegato Giorgio Furlani, via il direttore sportivo Igli Tare, via il responsabile tecnico Geoffrey Moncada e via l'allenatore Massimiliano Allegri. Quattro addii in un colpo solo, annunciati con un comunicato che definisce la stagione "un fallimento inequivocabile". Il prezzo di questa pulizia di primavera si aggira intorno ai 22 milioni di euro lordi tra contratti non ancora scaduti e liquidazioni.

Una cifra enorme per un club che non giocherà la prossima Champions League e che dovrà costruire la stagione futura senza gli introiti europei più importanti. Eppure la domanda che nessuno in casa RedBird sembra porsi è la più semplice: perché continuare a fare sempre la stessa cosa aspettandosi risultati diversi? C'è però un altro segnale, forse ancora più inquietante dei risultati sportivi, che racconta meglio di qualsiasi classifica cosa sia diventato il Milan in questi anni. Durante alcune delle ultime, tragiche partite casalinghe, le telecamere hanno ripreso sugli spalti di San Siro spettatori stranieri sorridenti e divertiti, con maglie di squadre diverse, indifferenti al risultato. Quando il Milan perdeva 0 a 3 contro l'Atalanta, il maxischermo ha inquadrato due volti sereni e soddisfatti: erano lì per l'evento, per la gita, per la fotografia da mandare a casa.

Non per il Milan. Quello stadio che ha ruggiito per Gullit e Van Basten, che ha pianto per Maldini giocatore e esultato per lo scudetto del 2022, si sta trasformando in un teatro di varietà dove il pubblico applaude a prescindere. San Siro è diventato un cinema, e i tifosi veri sono stati sostituiti da spettatori. Questo non è da Milan, e chi ama davvero questa maglia lo sa benissimo.

Milan: l'errore che non si ammette

Tutto ha una data precisa di inizio. Il 6 giugno 2023 Paolo Maldini viene convocato in un hotel del centro di Milano e in meno di mezz'ora viene informato del proprio licenziamento, insieme a quello del direttore sportivo Ricky Massara. Nessun confronto, nessuna trattativa, nessuna spiegazione articolata.

Una comunicazione secca da parte del proprietario del Milan Gerry Cardinale, che evidentemente aveva deciso di voltare pagina senza nemmeno fermarsi a leggere quello che stava per cancellare. Maldini e Massara non erano due dirigenti qualsiasi. Erano gli artefici di un progetto che aveva riportato lo scudetto a Milano dopo undici anni, costruito con intelligenza e sobrietà: il quarto monte ingaggi del campionato, un mercato quasi in equilibrio, tre qualificazioni consecutive in Champions League e una semifinale europea. Un lavoro raro nel calcio moderno, dove spendere molto è facile e spendere bene è un'arte. Cardinale quella mattina non licenziò soltanto due persone. Licenziò una filosofia.

Al loro posto arrivò una struttura ibrida e fragile: Giorgio Furlani come amministratore delegato con più potere operativo, Moncada promosso come responsabile dell'area tecnica, poi Ibrahimovic come consulente di RedBird con un ruolo mai del tutto definito, infine l'estate scorsa, Igli Tare come direttore sportivo nel tentativo di dare forma a una figura che mancava. Ogni innesto aveva una sua logica parziale, ma la somma di queste parti non ha mai prodotto una visione coerente. Il risultato è stato una dirigenza plurale e litigiosa, dove le responsabilità si dividevano e la catena di comando restava sempre nebulosa.

Una panchina che aspetta un progetto da zero

Sul fronte tecnico il Milan ha cambiato quattro allenatori in tre anni: da Pioli a Fonseca, poi a Conceicao, infine Allegri, scelto come uomo del rilancio e durato una stagione sola.

Ha funzionato per mesi, tanto che il Milan ha tenuto il passo nelle zone alte della classifica fino alla primavera. Poi qualcosa si è rotto, e il crollo finale nelle ultime dieci giornate ha avuto la brutalità di una porta che si chiude in faccia. Il problema del Milan non è stato Allegri in sé. Il problema è che nessuno di questi allenatori ha avuto il tempo, le strutture e la stabilità necessari per costruire qualcosa che durasse. Roma non è stata costruita in un giorno, cita un antico detto. Un allenatore non allena solo una squadra: allena un'identità. E un'identità ha bisogno di tempo per radicarsi, di mercati coerenti con la filosofia, di una dirigenza che parli la stessa lingua. Nulla di tutto questo è esistito nel Milan degli ultimi tre anni.

Adesso i nomi che circolano per la panchina sono diversi e interessanti. Andoni Iraola è il più caldo: tecnico basco, ha trasformato il Bournemouth in una delle sorprese della Premier League con un calcio intenso e verticale, portando il club alla prima partecipazione europea della sua storia. Mark van Bommel è l'altra opzione concreta, olandese con esperienza in campionati esigenti, ex rossonero e amico personale di Zlatan Ibrahimovic. Sullo sfondo restano Vincenzo Italiano, che ha dimostrato a Bologna di saper lavorare con continuità e metodo, e Xavi Hernandez, con cui Ibrahimovic ha un rapporto personale stretto risalente ai tempi del Barcellona. Chiunque sarà scelto, però, il vero banco di prova per quello che resta del Milan di Cardinale non sarà il nome dell'allenatore.

Sarà la capacità di costruirgli intorno una struttura seria, dargli un mandato chiaro e, soprattutto, non smontare tutto al primo risultato negativo.

Esiste una sola mossa che restituirebbe credibilità vera a Gerry Cardinale, una che nessun comunicato stampa e nessun casting di allenatori potrà mai rimpiazzare: fare un passo indietro, riconoscere pubblicamente che il 6 giugno 2023 è stato l'errore più grande della sua gestione e richiamare Paolo Maldini. Non come gesto simbolico, non come trovata di marketing, ma come scelta concreta e coraggiosa. Maldini è il Milan. Lo è stato da giocatore per ventiquattro anni, lo è stato da dirigente costruendo l'ultima grande squadra rossonera. Sa cosa vuol dire indossare quella maglia con rispetto, sa come si parla ai tifosi, sa come si costruisce un progetto che abbia radici e non solo piani di business.

Il milanismo non è uno slogan da usare nei comunicati: è una cultura, un modo di stare dentro il calcio, una responsabilità nei confronti di una storia che non appartiene a nessun fondo di investimento. Quella cultura oggi manca, e i tifosi lo percepiscono ogni domenica, tra quegli spalti sempre più affollati di turisti e sempre più vuoti di passione vera. Il Milan non ha bisogno di un altro salvatore. Ha bisogno di qualcuno che resti. E quella persona ha un nome e un cognome che tutta la Milano rossonera conosce a memoria.