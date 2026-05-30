Il Monza celebra il suo immediato ritorno in Serie A, un traguardo atteso e conquistato con determinazione davanti ai propri tifosi. Nonostante la sconfitta nell’ultima gara casalinga contro il Catanzaro, la squadra brianzola, ora sotto proprietà americana dopo la storica gestione Berlusconi-Galliani, ha ottenuto la promozione grazie al miglior piazzamento in regular season. La stagione si è conclusa con il Monza protagonista, vantando un vantaggio di diciassette punti sul Catanzaro.

La festa biancorossa ha pervaso la città, con i giocatori acclamati mentre sfilavano su un pullman scoperto, toccando luoghi simbolo come il Ponte dei Leoni e l’Arengario.

Sui canali social del club, l'immagine della squadra sovrasta la scritta "Back", mentre i commenti dei tifosi oscillano tra l'entusiasmo e le critiche al regolamento dei playoff, da molti percepito come non pienamente rappresentativo dei reali valori espressi in campo.

Il percorso e i protagonisti della promozione

Il Monza ha chiuso la stagione con numeri significativi: su quarantatré partite, ventiquattro vittorie, dodici pareggi e sette sconfitte, siglando sessantanove gol. Cruciale il contributo di Andrea Petagna con nove reti, seguito da Dentello Azzi e Patrick Cutrone, entrambi a quota sei. Decisivo anche Hernani, eletto MVP dei playoff di Serie B, autore di un assist nella semifinale d'andata e di una rete nella finale d'andata.

L'artefice di questo successo, il tecnico Paolo Bianco, è stato automaticamente confermato per altri due anni alla guida biancorossa. Bianco ha vissuto la serata con palpabile emozione, esprimendo gratitudine: "Non ci sto capendo niente. Quando hai paura di non vincere rischi di compromettere una stagione intera. Era giusto fare i complimenti ad Aquilani. Noi l’abbiamo meritata per la stagione e per l’andata a Catanzaro: vincere 0‑2 là non era facile. Ci sarebbe da ringraziare un sacco di gente. Mia moglie ha fatto tanti sacrifici per farmi fare l’allenatore e soprattutto a questa curva bellissima. Paradossalmente era più complicato: avevo chiesto di partire forte alla squadra, ma più passava il tempo più avevamo paura di non arrivare all’obiettivo, ma fa parte della generazione umana.

Questi ragazzi hanno sempre dimostrato che sanno rialzarsi dopo essere caduti, e lo abbiamo fatto più volte".

Regolamento playoff e prospettive future

Il regolamento dei playoff di Serie B, che in caso di parità nel doppio confronto finale premia la squadra meglio classificata in campionato, ha generato dibattito. Nonostante la sconfitta per 2‑0 nella gara di ritorno, il Monza ha festeggiato la promozione grazie al successo per 2‑0 ottenuto nella partita d'andata a Catanzaro. Bianco ha ribadito il concetto di merito: "Per quanto visto in campo oggi, il Catanzaro ha meritato la vittoria per 2‑0 ed era giusto fare i complimenti ad Aquilani e alla sua squadra. Detto questo, noi abbiamo meritato la promozione per tutto quello che abbiamo fatto durante il campionato e anche nella gara d’andata: non era da tutti vincere 2‑0 a Catanzaro.

Per il percorso compiuto dall’inizio alla fine, questa promozione è meritata".

Il futuro del Monza in Serie A si preannuncia impegnativo. Per mantenere la competitività, sarà fondamentale rafforzare la rosa e consolidare la struttura societaria. Il rinnovo automatico del tecnico Bianco per i prossimi due anni rappresenta un chiaro segnale di continuità e fiducia nel progetto. La città, intanto, si gode una festa che evoca la scommessa vinta da Silvio Berlusconi e Adriano Galliani nel 2018, quando rilevarono il club in difficoltà, riportandolo ai vertici del calcio italiano.