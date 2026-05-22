Il commissario tecnico dell'Inghilterra, Thomas Tuchel, ha ufficializzato la lista dei ventisei convocati per i prossimi Mondiali, sorprendendo con l'esclusione di alcuni dei nomi più illustri del calcio europeo. Non prenderanno parte alla spedizione, che si dirigerà negli Stati Uniti, Trent Alexander-Arnold, Harry Maguire, Phil Foden e Cole Palmer, tutti protagonisti attesi ma lasciati fuori dalla selezione finale.

La decisione di Tuchel ha generato particolare dibattito, specialmente per l'assenza di Alexander-Arnold, terzino del Real Madrid, noto per le sue doti offensive ma spesso criticato per la discontinuità difensiva.

Al suo posto, il tecnico ha preferito profili come Reece James, Jarell Quansah e Tino Livramento. Nel reparto offensivo, la forte concorrenza ha penalizzato sia Palmer, trequartista del Chelsea, sia Foden, reduce da una stagione considerata al di sotto delle aspettative con il Manchester City. Anche Harry Maguire, storico difensore della nazionale, non farà parte del gruppo, una scelta che lo avrebbe lasciato "scioccato e affranto".

La sorpresa Ivan Toney e la nuova struttura della squadra

La vera novità della lista è rappresentata da Ivan Toney, attaccante trentenne dell'Al-Ahli. Toney ha impressionato con trentadue reti in altrettante presenze nel campionato saudita, guadagnandosi una convocazione a sorpresa, nonostante avesse giocato solo pochi minuti con la nazionale inglese dopo Euro 2024.

È considerato il naturale sostituto del capitano Harry Kane nel ruolo di centravanti, affiancato da Ollie Watkins. Il ruolo di trequartista sarà invece affidato a Jude Bellingham o Morgan Rogers.

Tuchel ha motivato le sue scelte spiegando che la selezione si è basata su un equilibrio tra giovani talenti e giocatori già affermati, privilegiando lo spirito di squadra e la continuità del gruppo rispetto alle singole reputazioni. "Amo le decisioni difficili", ha dichiarato il commissario tecnico, aggiungendo che il processo di riduzione della rosa a ventisei elementi è stato "difficile, a volte dolorosamente difficile". Questo approccio mira a creare un ambiente coeso e motivato.

La rosa completa e le assenze di rilievo

La rosa dei ventisei convocati include:

Portieri : Dean Henderson (Crystal Palace), Jordan Pickford (Everton), James Trafford (Manchester City);

: Dean Henderson (Crystal Palace), Jordan Pickford (Everton), James Trafford (Manchester City); Difensori : Dan Burn (Newcastle), Marc Guéhi (Manchester City), Reece James (Chelsea), Ezri Konsa (Aston Villa), Tino Livramento (Newcastle), Nico O'Reilly (Manchester City), Jarell Quansah (Bayer Leverkusen), Djed Spence (Tottenham), John Stones (Manchester City);

: Dan Burn (Newcastle), Marc Guéhi (Manchester City), Reece James (Chelsea), Ezri Konsa (Aston Villa), Tino Livramento (Newcastle), Nico O'Reilly (Manchester City), Jarell Quansah (Bayer Leverkusen), Djed Spence (Tottenham), John Stones (Manchester City); Centrocampisti : Elliot Anderson (Nottingham Forest), Jude Bellingham (Real Madrid), Eberechi Eze (Arsenal), Jordan Henderson (Brentford), Kobbie Mainoo (Manchester United), Declan Rice (Arsenal), Morgan Rogers (Aston Villa);

: Elliot Anderson (Nottingham Forest), Jude Bellingham (Real Madrid), Eberechi Eze (Arsenal), Jordan Henderson (Brentford), Kobbie Mainoo (Manchester United), Declan Rice (Arsenal), Morgan Rogers (Aston Villa); Attaccanti: Anthony Gordon (Newcastle), Harry Kane (Bayern Monaco), Noni Madueke (Arsenal), Marcus Rashford (Barcellona, in prestito dal Manchester United), Bukayo Saka (Arsenal), Ivan Toney (Al-Ahli), Ollie Watkins (Aston Villa).

Tra le altre assenze di rilievo, si segnala Morgan Gibbs-White, nonostante l'ottima stagione con il Nottingham Forest.

Un dato storico: questa è la prima volta dal 1986 che nessun giocatore del Liverpool è stato incluso in una rosa dell'Inghilterra per una fase finale di un torneo internazionale. Le esclusioni di Foden e Palmer sono state attribuite alle loro prestazioni sottotono nei rispettivi club e alla forte concorrenza, mentre Alexander-Arnold non ha più ricevuto convocazioni dalla scorsa estate.

La strategia di Tuchel è chiaramente orientata a rinnovare l'identità della nazionale, puntando su un gruppo unito e determinato, pronto a competere ai massimi livelli nel prossimo appuntamento mondiale.