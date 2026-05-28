La nuova stagione dell'Inter inizia a delinearsi con la programmazione del ritiro estivo in Germania, un appuntamento fondamentale per i Campioni d’Italia. La squadra nerazzurra si allenerà a Donaueschingen, nel Baden-Württemberg, dal 16 al 25 luglio, per gettare le basi in vista dell'annata sportiva 2026/27 e affinare la condizione fisica e tattica.

Il ritiro tedesco si concluderà con un'amichevole inedita e di prestigio contro il Karlsruher SC. Il club, che milita nella 2. Bundesliga, la seconda divisione del calcio tedesco, ospiterà i nerazzurri domenica 26 luglio.

Il calcio d'inizio è fissato per le ore 16:30 presso il BBBank Wildpark, lo stadio di casa della formazione di Karlsruhe. Sarà la prima volta che le due squadre si affrontano, sia in gare ufficiali che in amichevole, un evento di particolare interesse per i tifosi.

Un'estate ricca di sfide internazionali per l'Inter

L'impegno in Germania è parte di un calendario estivo denso di appuntamenti internazionali per l'Inter. Dopo la tappa tedesca, i nerazzurri voleranno a Hong Kong per affrontare il Manchester City. Successivamente, la preparazione proseguirà in Australia, con due incontri di grande richiamo a Perth: contro il Milan e poi la Juventus. Queste sfide rappresentano un banco di prova fondamentale per la squadra, offrendo l'opportunità di misurarsi con avversari di calibro e di testare le strategie in vista dell'inizio della stagione ufficiale.

Il programma dettagliato della preparazione nerazzurra

Il ritiro a Donaueschingen, dal 16 al 25 luglio, segna l'inizio della preparazione estiva. L'amichevole contro il Karlsruher SC, in programma il 26 luglio, concluderà la permanenza in Germania. Il tour proseguirà il 1° agosto a Hong Kong, con l'Inter che affronterà il Manchester City al Kai-Tak Stadium. La tournée si sposterà poi a Perth, in Australia, per le due sfide italiane: il 5 agosto contro il Milan e l'8 agosto contro la Juventus, entrambe all'Optus Stadium. Questo intenso programma è stato studiato per permettere ai nerazzurri di affinare la condizione atletica e tattica, presentandosi al meglio ai nastri di partenza della nuova stagione.