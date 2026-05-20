Il giornalista sportivo Marcello Chirico ha rivelato quello che potrebbe essere il contenuto del faccia a faccia che andrà in scena fra qualche giorno tra il tecnico della Juventus Luciano Spalletti e l'ad di Exor John Elkann: "Spalletti ed Elkann si dovranno vedere faccia a faccia e magari dopo il derby si prenderanno le decisioni definitive, ma il toscano ha già manifestato questo suo sconforto e il fatto che potrebbe anche lui dare le dimissioni, cioè andarsene via. Perché tanto non ci sono le condizioni, secondo il tecnico, per riportare la Juve a essere grande.

Questo, a meno che il signor Elkann si renda conto di in che condizioni ha messo a lavorare il suo dipendente, ovvero Spalletti, che lui stima tantissimo, ascolta e gli e gli dà retta. Cosa dirà Spalletti all'ad di Exor? Che questi dirigenti non vanno bene e che li dovrà cambiare tutti. Non dovesse essere ascoltato? Beh allora se ne andrà lui".

Chirico: 'Con algoritmi e gente poco capace Spalletti non può lavorare'

Ancora Chirico: "Perché secondo Spalletti in queste condizioni e con queste persone non si può lavorare. Gli algoritmi sono inaccettabili, Modesto non si sa cosa faccia e a Ottolini gli ha chiesto di prendergli un centravanti e lui è rimasto una settimana a Istanbul senza riuscire a trovare una soluzione.

Cioè, cosi non va bene e il toscano è nelle condizioni in cui non può svolgere il suo lavoro bene. Evidentemente Spalletti si è reso conto che i giocatori che ha a disposizione non rispondono alle sollecitazioni, perché non è possibile che tu prepari una partita in una certa maniera, poi vai in campo e svolgi il tema in un altro modo, diverso da quello che avevi concordato e che avevi studiato con l'allenatore. La Juve non solo manca di qualità, ma anche di personalità".

Juve, i tifosi rispondono a Chirico

Le parole di Chirico hanno diviso i suoi followers: "Per quanto mi riguarda la situazione è abbastanza chiara, l'allenatore aldilà delle dichiarazioni di circostanza si tira fuori dal disastro sportivo di cui è corresponsabile scaricando tutta la colpa a dirigenza e calciatori" scrive un utente su Youtube. Un altro invece sottolinea: "Spalletti non c'entra niente, ogni volta se la prendono con l'allenatore, incompetenti".