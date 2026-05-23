Il giornalista Alfredo Pedullà ha parlato su Youtube di quanto starebbe accadendo all'interno del centro sportivo della Juventus: "La compagine piemontese si prepara al derby di Torino che chiuderà il campionato senza Yildiz e dovrà vedere la gara contro i granata come un'occasione propedeutica per ripartire l'anno prossimo nel migliore dei modi. Ma tutto questo non mi fa dimenticare i danni che sono stati fatti nell'arco della stagione, fra calciatori sbagliati, allenatori scelti e poi rinnegati e tante altre cose. Quindi credo che Comolli e qualche dirigente, dovrebbe dimettersi perché il francese non è all'altezza della Juventus ma forse di una squadra di media classifica francese.

La vecchia signora è un'altra cosa, quindi penso che John Elkann deve intervenire e tagliare qualche testa, perché Spalletti e Comolli non si parlano ma bisognerà pur prendere una decisione. Se qualcuno non vuole andare via, facesse in modo da cacciarlo, perché vedere membri del club isolarsi e ignorarsi a vicenda non è una cosa plausibile in una squadra di quarta categoria, figuriamoci alla Juve".

Calciomercato Roma, Pedullà: 'Greenwood è un sogno neanche troppo nascosto dei giallorossi'

Pedullà, spostandosi poi sul calciomercato, si è focalizzato sulla Roma: "La società giallorossa è attualmente in aperto dialogo con Dybala, Pellegrini e Celik per i rinnovi. Tuttavia, da quanto filtra, Gasperini e i Friedkin andranno sul mercato in estate per prendere almeno un paio di esterni offensivi.

Il sogno della Roma, neanche troppo segreto, si chiama Mason Greenwood. L'attaccante quasi sicuramente lascerà il Marsiglia e neanche il club transalpino sa per quanto poterlo cedere. Si parla di una cifra importante, attorno ai 50 milioni di euro e da quello che so, la Roma si è informata. Qualcuno si starà domandando, ma Greenwood non gioca a destra? Si, ma a Trigoria nessuno è intoccabile, Mati Soulé compreso".

Juve, i tifosi rispondono a Pedullà

Le parole di Pedullà hanno acceso il dibattito sul web:" La cosa migliore che Elkann può fare è quella di andarsene. Motta, Giuntoli, Comolli, Modesto sono frutto dei suoi interventi. La situazione della Juve è determinata da una proprietà incompetente" scrive un utente su Youtube. Un altro poi si domanda: "John Elkann è da Juventus come proprietario? John Elkann è da Juventus nella scelta dei suoi collaboratori? Perché il problema e lì".