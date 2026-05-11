La Kings League Lottomatica.sport Italy entra nella sua fase più calda e decisiva con l'inizio della Playoff Week, l'appuntamento che incoronerà la squadra campione e definirà i club italiani qualificati alla prestigiosa Kings World Cup Clubs 2026. Dopo undici giornate di intensa competizione e numerosi ribaltoni, il Matchday 11 ha concluso la regular phase, delineando il tabellone della postseason.

Gli Underdogs FC si sono distinti conquistando il primo posto assoluto, coronando una stagione straordinaria con la vittoria contro gli Zebras FC e garantendosi l'accesso diretto alla Kings World Cup Clubs 2026 come miglior team italiano.

La classifica finale dello Split 2 ha visto Alpak FC, Stallions, FC Caesar, Zeta Como e Circus FC accedere direttamente ai quarti di finale. Per TRM FC, BIGBRO, Boomers e Zebras FC, invece, il cammino prosegue attraverso i Play-In.

I Caesar volano ai quarti, i TRM ai Play-In dopo lo scontro diretto

Tra gli incontri più significativi dell'ultima giornata, spicca la vittoria dei FC Caesar contro i TRM FC (6-4), un risultato che ha permesso alla squadra di Damiano Er Faina di accedere direttamente ai quarti di finale. La partita, disputata a Cologno Monzese, è stata un susseguirsi di emozioni e strategie. Dopo un avvio favorevole ai rossoneri con i gol di Valentini e Remy, i TRM hanno accorciato con Scienza, sfruttando la secret card "Star Player" assegnata a Corvino.

Il secondo tempo ha visto i TRM pareggiare con una doppietta di Raven e poi portarsi in vantaggio con Corvino, ancora grazie all'effetto doppio della sua carta. I Caesar hanno ristabilito la parità con Coulibaly e, dopo aver tentato una secret card "Reverse Penalty" e vinto uno shootout presidenziale (5-4 con gol di Er Faina), hanno chiuso la partita. Al 39', Hernandez ha siglato il gol della vittoria, garantendo ai Caesar l'accesso diretto ai quarti e relegando i TRM ai Play-In.

Al termine della sfida, Vincent Corvino dei TRM FC, premiato come uomo-partita, ha espresso la sua delusione: "Sono davvero deluso, ma restano i playoff e daremo tutto. Abbiamo avuto il giusto atteggiamento, è un peccato per il risultato.

I Caesar sono forti e mantenere la loro qualità è difficile. All’inizio avremmo dovuto dare di più per non lasciare nulla a una squadra così forte."

Equilibrio e solidarietà nella Playoff Week

La Playoff Week si preannuncia come una delle più combattute nella storia della Kings League, con sfide a eliminazione diretta che completeranno il tabellone dei quarti di finale. In palio non c'è solo la conquista del titolo, ma anche l'opportunità di affermarsi tra le squadre protagoniste della stagione 2026. In questo contesto di grande intensità sportiva, la Kings League e UNICEF hanno lanciato la campagna globale “We Were All Children Once”, un'iniziativa volta a coinvolgere le community per sostenere bambini e adolescenti che crescono in contesti svantaggiati, privi di protezione, istruzione o ambienti sicuri.

Con la conclusione dello Split 2, la Kings League Italy si prepara a un'altra importante vetrina: la partecipazione al Festival della Serie A, in programma a Parma dal 5 al 7 giugno 2026. Questa presenza conferma la crescente centralità della Kings League nel panorama dell'intrattenimento calcistico italiano, capace di attrarre un pubblico sempre più ampio e trasversale.