La Juventus continua a muoversi con decisione sul mercato e secondo le ultime indiscrezioni riferite su Youtube da Fabrizio Romano, il club bianconero sarebbe pronto a inserirsi concretamente nella corsa ad Andrew Robertson, esperto esterno sinistro del Liverpool.

Il nazionale scozzese si libererà infatti a parametro zero durante l’estate e rappresenterebbe un’occasione molto interessante per diversi club europei. Da mesi il Tottenham viene considerato in vantaggio sul giocatore, tanto che gli Spurs avrebbero già raggiunto un accordo di massima con Robertson sin dallo scorso gennaio.

La Juventus, però, starebbe tentando un inserimento dell’ultimo momento. Il motivo sarebbe piuttosto chiaro: il calciatore non avrebbe ancora firmato alcun contratto con il club londinese e avrebbe preferito attendere la conclusione della Premier League per capire il futuro sportivo del Tottenham e verificare la permanenza degli Spurs nella massima serie inglese.

Robertson piace alla Juve: esperienza e leadership per Spalletti

L’eventuale arrivo di Robertson garantirebbe alla Juventus un innesto di grandissima esperienza internazionale. Lo scozzese rappresenta infatti uno dei terzini più affidabili e continui degli ultimi anni, oltre a essere un leader riconosciuto nello spogliatoio del Liverpool.

La dirigenza bianconera vedrebbe nel laterale un profilo ideale per alzare il livello tecnico e caratteriale della squadra, soprattutto in una stagione che dovrà necessariamente rilanciare le ambizioni del club dopo il sesto posto ottenuto in campionato.

Resta però da capire se la Juventus riuscirà davvero a convincere il giocatore a cambiare idea e scegliere Torino al posto della Premier League, campionato nel quale Robertson è ormai una vera istituzione.

Alisson si allontana: il Liverpool blocca la cessione

Sempre Fabrizio Romano avrebbe però raffreddato un’altra pista molto calda per il mercato juventino, quella legata ad Alisson Becker.

Nelle scorse ore si era parlato di una possibile accelerata della Juventus per il portiere brasiliano, ma secondo il giornalista il Liverpool avrebbe deciso di trattenerlo.

I Reds avrebbero infatti comunicato direttamente ad Alisson la volontà di continuare insieme anche nella prossima stagione.

Una scelta forte da parte del club inglese, che considera il portiere brasiliano una vera leggenda moderna della propria storia recente. Proprio per questo motivo, la trattativa con la Juventus potrebbe essersi definitivamente complicata.

Per i bianconeri si tratterebbe di una frenata importante, visto che Alisson era considerato uno dei nomi principali per rilanciare il reparto difensivo e garantire leadership immediata alla nuova squadra.