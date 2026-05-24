Si è conclusa con un pareggio a reti inviolate la sfida tra Parma e Sassuolo, un derby emiliano che ha caratterizzato la trentottesima e ultima giornata del campionato di Serie A 2025-2026. L'incontro, disputato oggi, domenica 24 maggio, presso lo storico stadio Ennio Tardini, ha visto le due formazioni dividersi la posta in palio con un risultato finale di 0-0, chiudendo così la loro stagione agonistica.

Contesto e obiettivi stagionali delle emiliane

La partita ha rappresentato l'epilogo di una stagione che, per entrambe le squadre, aveva già visto il raggiungimento dell'obiettivo primario della salvezza.

Questa condizione ha permesso a Parma e Sassuolo di affrontare l'ultima giornata con serenità, senza la pressione della lotta per la permanenza nella massima serie. Nonostante ciò, entrambe le formazioni avevano micro-obiettivi per migliorare la propria posizione in classifica. Il Sassuolo, undicesimo con 49 punti, ambiva a superare la soglia dei cinquanta punti e, potenzialmente, a scavalcare l'Udinese per il decimo posto. Il Parma, tredicesimo con 42 punti, sperava di avvicinarsi o insidiare il dodicesimo posto, detenuto dal Torino e distante due lunghezze.

L'andamento della gara e il verdetto finale

La sfida del Tardini si è sviluppata all'insegna di un marcato equilibrio per tutti i novanta minuti.

Nessuna delle due compagini è riuscita a prevalere sull'altra o a trovare la giocata decisiva per sbloccare il risultato. Il 0-0 finale è il fedele specchio di un incontro in cui le difese hanno arginato efficacemente gli attacchi avversari. Le cronache non riportano dettagli specifici o eventi salienti che possano arricchire la narrazione della partita, come ammonizioni, sostituzioni o particolari azioni offensive. La gara si è conclusa senza sussulti, con un verdetto che ha sigillato la stagione di entrambe le formazioni con un punto a testa.