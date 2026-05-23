La sfida tra Lazio e Pisa allo Stadio Olimpico ha segnato un momento significativo: l'addio di Pedro alla maglia biancoceleste. L'attaccante spagnolo ha lasciato il segno nella sua ultima apparizione, realizzando il gol decisivo che ha completato la rimonta e regalato la vittoria alla squadra capitolina. Al termine della gara, tutta la squadra si è riunita a centrocampo per rendere omaggio al campione, consegnandogli una maglietta celebrativa e un dipinto, doni affidati a Mattia Zaccagni e Danilo Cataldi.

Pedro è stato accompagnato a centrocampo dal presidente della Lazio Claudio Lotito, accolto dai fischi del pubblico presente.

Successivamente, i compagni rimasti in campo hanno sollevato in trionfo l'ex Barcellona, che ha poi compiuto un giro di campo per salutare i tifosi presenti all'Olimpico. L'atmosfera è stata carica di emozione, con la squadra e i sostenitori che hanno voluto tributare un ultimo saluto a uno dei protagonisti delle ultime stagioni.

Il match e il tributo a Pedro

La gara, valida per la trentottesima giornata di Serie A, si è conclusa con il risultato di 2-1 per la Lazio. Dopo il vantaggio iniziale del Pisa con Stefano Moreo, i biancocelesti hanno ribaltato il punteggio grazie alle reti di Fisayo Dele-Bashiru e dello stesso Pedro, che ha segnato con un preciso sinistro dal limite dell'area. Il gol dello spagnolo è stato decisivo per la vittoria e ha rappresentato il modo migliore per chiudere la sua esperienza con la maglia della Lazio.

Durante la cerimonia finale, Pedro ha ricevuto una standing ovation da parte dei compagni e dei tifosi presenti, suggellando così il suo addio al club romano. Il presidente Lotito, pur accolto dai fischi, ha partecipato al tributo, mentre la squadra ha voluto sottolineare l'importanza del giocatore sia dal punto di vista tecnico che umano.

Contesto della stagione e situazione delle squadre

La stagione della Lazio si è chiusa in un clima particolare, segnato dalla recente sconfitta nella finale di Coppa Italia contro l'Inter e nel Derby della Capitale. L'allenatore Maurizio Sarri era dato in partenza, mentre la tifoseria organizzata ha proseguito il proprio boicottaggio delle partite casalinghe, anche in occasione dell'addio di Pedro.

La formazione biancoceleste ha dovuto fare a meno di diversi titolari per infortunio e squalifica, schierando nuovamente il terzo portiere Alessio Furlanetto dal primo minuto.

Il Pisa, già retrocesso dopo una sola stagione in Serie A, ha chiuso il campionato con la nona sconfitta consecutiva. La squadra toscana ha dovuto rinunciare a diversi elementi chiave per squalifica e infortunio, affrontando la gara con una formazione rimaneggiata. Nonostante il vantaggio iniziale, il Pisa non è riuscito a evitare l'ennesima sconfitta, mentre la Lazio ha potuto celebrare degnamente l'addio di uno dei suoi giocatori più rappresentativi degli ultimi anni.