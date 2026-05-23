Il Barcellona ha siglato un'altra memorabile impresa nel calcio femminile europeo, conquistando la sua quarta Champions League con un netto 4-0 sul Lione. La finale, disputata all'Ullevaal Stadion di Oslo, ha visto le due formazioni, riconosciute come le indiscusse dominatrici del continente nell'ultimo decennio, confrontarsi in una sfida decisa dalla netta superiorità delle catalane nella ripresa.

Dopo una prima metà di gara caratterizzata da equilibrio e assenza di gol, il Barcellona ha innescato una marcia in più nella seconda frazione. La protagonista indiscussa è stata la talentuosa polacca Ewa Pajor, capocannoniere della competizione con ben undici reti, che ha aperto le marcature al 10' del secondo tempo e ha poi raddoppiato al 24'.

Verso la fine dell'incontro, Salma Paralluelo ha messo il sigillo sulla vittoria, realizzando il terzo e il quarto gol, rispettivamente al 45' e al 48' della ripresa, consolidando il trionfo blaugrana.

La supremazia blaugrana nel secondo tempo

L'esito della gara è stato determinato interamente nella seconda metà, periodo in cui il Barcellona ha imposto con decisione il proprio ritmo e la sua superiore qualità di gioco. Ewa Pajor ha ribadito il suo eccezionale momento di forma, non solo portando in vantaggio le blaugrana ma anche rafforzando la sua posizione di leader nella classifica delle marcatrici. Il Lione, nonostante la sua illustre storia e i numerosi successi nella competizione, non è riuscito a contenere l'offensiva avversaria, capitolando con altre due reti nel finale per mano di una incontenibile Salma Paralluelo.

Con questo prestigioso successo, il Barcellona si aggiudica la quarta Champions League della sua storia, consolidando la sua posizione come una delle formazioni più dominanti e costanti nel panorama del calcio femminile europeo. La vittoria riveste un significato speciale anche per il tecnico Pere Romeu, che con questo trionfo ha superato il suo mentore Jonatan Giráldez, segnando un nuovo capitolo nella storia recente del club.

Rivalità storica e percorso trionfale

La finale di Oslo ha scritto un nuovo, significativo capitolo nella storica rivalità tra Barcellona e Lione, due colossi che hanno plasmato l'ultimo decennio della Champions League femminile. Il Barcellona, dopo aver affrontato una prima metà di gara molto combattuta, ha saputo trasformare l'andamento del confronto grazie a una prestazione corale impeccabile e alle giocate decisive delle sue fuoriclasse.

Le doppiette di Ewa Pajor e Salma Paralluelo sono state fondamentali per consentire alle catalane di riaffermare il loro dominio e di arricchire ulteriormente la prestigiosa bacheca del club.

Il trionfo ottenuto a Oslo non solo conferma la crescita costante del Barcellona nel calcio femminile internazionale, ma stabilisce anche un nuovo punto di riferimento per la squadra. Con questa vittoria, le blaugrana guardano con rinnovata ambizione alle prossime sfide, determinate a proseguire la loro straordinaria marcia e a continuare a scrivere pagine importanti nella storia di questo sport.