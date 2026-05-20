Il centrocampista Ruslan Malinovskyi ha ufficialmente salutato il Genoa al termine dell’ultima giornata di campionato, disputata domenica scorsa a Lecce. L'annuncio del suo trasferimento al Trabzonspor in Turchia segna la fine di un capitolo durato tre anni con la maglia rossoblù. Il giocatore ucraino, il cui contratto scadrà il 30 giugno, ha ricevuto un caloroso omaggio da parte dei tifosi genoani, sia durante il riscaldamento pre-partita che al fischio finale.

Il commiato e le dichiarazioni del centrocampista

“È stato un grande onore ricevere quel saluto, perché dimostra che ho lasciato un segno al Genoa in questi tre anni.

Ho lavorato e dato tutto per il club, ed è stato incredibile. Sono molto orgoglioso di questo riconoscimento. Ho vissuto tre anni meravigliosi, nonostante un brutto infortunio. Avrei potuto fare di più, ma ho sempre dato il massimo e posso solo ringraziare i tifosi”, ha dichiarato Malinovskyi ai giornalisti presso il centro sportivo Signorini, esprimendo profonda gratitudine.

Il calciatore ha poi spiegato con serenità la sua decisione di lasciare la squadra: “Ho ricevuto un’offerta, ci ho riflettuto per qualche giorno, circa una settimana, e poi ho accettato. Non intendo alimentare discussioni su questo. Voglio bene al Genoa e desidero che la sua crescita continui, perché i tifosi lo meritano.

Ciò che è accaduto internamente, rimane privato. Voglio concentrarmi solo sugli aspetti positivi. Non parlerò del rinnovo; il mio contratto era in scadenza, e un club interessante ha mostrato un concreto interesse ad acquisirmi”.

L'esperienza rossoblù: infortuni e momenti indimenticabili

Malinovskyi ha ripercorso anche i momenti più difficili della sua permanenza, segnati da un grave infortunio. “Ho trovato un enorme sostegno, un ambiente e una squadra che mi hanno accolto con affetto. Ho avuto la fortuna di far parte di un grande gruppo di bravi ragazzi, già sotto la guida di Gilardino. Ricorderò sempre questo come un periodo meraviglioso della mia carriera”.

Tra i ricordi più vividi, ha menzionato il gol decisivo contro il Bologna: “Il gol più bello?

Quello segnato quest’anno contro il Bologna. Era una partita complicata, sia per il risultato che per la classifica. Ricordo l’emozione intensa quando ho segnato e ho pensato ‘ora vinciamo questa partita’. Partite così non si dimenticano mai, specialmente una rimonta da 0-2 a 3-2 in casa, con quell’atmosfera elettrizzante, un vero vulcano nello stadio… splendido”.

Il futuro in Turchia: destinazione Trabzonspor

Il trasferimento di Malinovskyi al Trabzonspor è ormai definito. Il centrocampista si unirà al club turco a parametro zero, in quanto il suo contratto con il Genoa scadrà ufficialmente il 30 giugno. L’offerta proveniente dalla Turchia è stata valutata attentamente dal giocatore, che ha deciso di accettarla dopo un’attenta riflessione, ritenendola una nuova e stimolante opportunità professionale.