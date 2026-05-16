Il Manchester City ha conquistato la FA Cup, aggiudicandosi il trofeo dopo aver superato il Chelsea con il risultato di 1-0 nella finale disputata nell’iconico stadio di Wembley. Questo successo rappresenta il secondo titolo stagionale per la formazione guidata da Pep Guardiola, che arricchisce così il proprio palmarès dopo la precedente vittoria della League Cup. L’era Guardiola celebra ora il suo ventesimo trofeo complessivo, a testimonianza di un ciclo vincente senza precedenti.

La rete decisiva che ha sigillato la vittoria è stata realizzata da Antoine Semenyo nel corso del secondo tempo.

L’esterno, arrivato al City nel mercato invernale dal Bournemouth, ha capitalizzato un preciso cross di Erling Haaland, deviando la palla di destro e battendo il portiere avversario con un tocco astuto e risolutivo. Un momento chiave che ha determinato l’esito di una finale combattuta.

Con questa affermazione, il Manchester City torna a sollevare la FA Cup a distanza di tre anni dall’ultima volta, mettendo fine a una serie negativa che aveva visto la squadra soccombere in due finali consecutive contro il Manchester United e il Crystal Palace. Per il Chelsea, invece, la speranza di conquistare un trofeo nazionale si è ancora una volta infranta. I Blues registrano così la quarta sconfitta in finale di FA Cup nelle ultime sei stagioni, dopo quelle subite nel 2020, 2021 e 2022.

L’ultimo titolo inglese per il club londinese rimane la FA Cup vinta nel 2018, un dato che evidenzia un periodo di digiuno a livello domestico.

Un trionfo storico per il Manchester City

Questa vittoria segna l’ottavo successo del Manchester City nella storia della FA Cup, consolidando la posizione del club tra le squadre più blasonate della competizione, superato solo da Arsenal e Manchester United. Il trionfo è impreziosito da un nuovo record stabilito dalla squadra: è la prima volta che un club raggiunge quattro finali consecutive e ben otto semifinali consecutive nella prestigiosa manifestazione. Per Pep Guardiola, questo è il terzo trionfo personale in FA Cup, un risultato che si aggiunge alle quarantasei vittorie ottenute dal tecnico catalano nella competizione da quando è arrivato in Inghilterra nel 2016.

Il capitano Bernardo Silva ha espresso l’importanza di questo successo, sottolineando il forte legame con la squadra e i tifosi: “La FA Cup è una competizione davvero speciale. Vincere significa moltissimo per tutti i giocatori, lo staff e, naturalmente, per i nostri sostenitori. Dopo nove anni al club, so quanto questa coppa sia importante per i nostri tifosi. Essere capitano in una giornata così memorabile rende tutto ancora più speciale e indimenticabile”.

La stagione del City e le prospettive future

Il Manchester City, già vincitore della League Cup in questa stagione, ha realizzato un’impresa notevole, conquistando per la seconda volta nella propria storia entrambe le coppe nazionali nello stesso anno, un successo già ottenuto nella stagione 2018/19.

Con questi trofei in bacheca, la squadra si concentra ora sul finale di Premier League, dove è ancora in corsa per l’undicesimo titolo della propria storia. Il club e i suoi sostenitori celebrano un’annata che conferma la solidità e la continuità del progetto tecnico guidato da Guardiola, con la ferma prospettiva di nuovi successi e traguardi importanti negli anni a venire, consolidando ulteriormente la sua posizione nell'élite del calcio europeo.