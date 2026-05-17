Gianluca Mancini ha definito la sua stagione "con tante cose", ammettendo con sorpresa: "mai avrei pensato due gol nel derby". Le parole del difensore giallorosso giungono dopo il successo per 2-0 della Roma sulla Lazio, un risultato deciso dalla sua doppietta nella stracittadina. Al termine del match, Mancini ha espresso il suo stupore per una prestazione tanto decisiva quanto inaspettata. I due gol, entrambi di testa, hanno consegnato alla Roma una vittoria di fondamentale importanza e hanno segnato un momento storico per il club.

La storica doppietta in Serie A

Questo evento ha stabilito un primato storico: è la prima volta che un difensore segna una doppietta in un derby di Serie A. L'eccezionalità è stata confermata da OptaPaolo: nessun difensore, nella storia della stracittadina romana, aveva mai realizzato due reti nella stessa partita. Entrambe le marcature di Mancini sono arrivate da calci d’angolo, dimostrando incisività. La prima sotto la Curva Nord, la seconda sotto la Curva Sud, evidenziando il peso specifico del numero 23 nei momenti cruciali.

L'impatto sulla classifica

La doppietta di Gianluca Mancini non ha solo regalato il derby alla Roma, ma ha avuto un impatto significativo sulla classifica. Con il 2-0, i giallorossi si sono portati al quarto posto, superando Como e Juventus.

Questo avanzamento li avvicina concretamente alla zona Champions League, rilanciando le ambizioni europee del club.

Significato di una stagione intensa

La stagione di Gianluca Mancini è stata caratterizzata da momenti intensi, culminati in questa prestazione memorabile. La sua doppietta nel derby non solo ha scritto una pagina di storia, ma ha anche rappresentato un segnale forte per la squadra e i tifosi. In un momento cruciale del campionato, questa vittoria ha infuso nuova fiducia e determinazione.