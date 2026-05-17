Antonio Conte ha tracciato un bilancio della stagione complessa del Napoli, conclusasi con la qualificazione matematica in Champions League dopo la vittoria a Pisa. Il tecnico aveva previsto le difficoltà fin da Dimaro: “A Dimaro dissi subito che sarebbe stata una stagione complessa e spero che alla fine del mio ciclo ci possa essere una base solida per continuare a battagliare contro le solite note, ovvero Inter, Juventus e Milan che partono sempre un metro avanti al Napoli”.

La complessità della stagione è stata accentuata dall'introduzione di undici nuovi giocatori.

Conte ha chiarito: “Non tanto per spendere soldi a caso ma perché non li avevamo ed era necessario implementare la rosa per essere competitivi in tutte le competizioni”. Nonostante le difficoltà di inserimento e i gravi infortuni, la squadra ha dimostrato grande capacità di reazione. Il tecnico ha elogiato in particolare “ragazzi come Elmas e Vergara che dovevano essere dei comprimari e sono stati protagonisti consentendoci di mantenere la posizione che oggi ci permette di festeggiare un traguardo importante”.

Il Sostegno dei Tifosi e il Futuro del Tecnico

Un sentito ringraziamento è stato rivolto ai tifosi del Napoli, che “non ci hanno mai mollato, neppure quando le cose andavano male: sto parlando di gente che paga il biglietto, va a lavorare e fa sacrifici per venire in trasferta e che ci ha sempre sostenuto fino alla fine”.

Sul proprio futuro, Conte ha mantenuto il riserbo: “Il presidente conosce già da un mese il mio pensiero... spero che quando sarà finito il mio ciclo la squadra abbia una base solida per continuare a stare ai vertici della serie A, ma c’è ancora una partita di campionato da giocare e ci sarà tempo dopo per parlare di tutto il resto”.

La Rosa e le Prospettive per la Prossima Stagione

La rosa del Napoli ha affrontato numerosi cambiamenti e rientri, come quello di David Neres, l'ultimo infortunato a tornare disponibile per la sfida di Pisa. Assenze significative, come quella di Lukaku (tornato in Belgio con permesso societario), hanno richiesto una gestione attenta. Scelte tattiche, inclusi il possibile impiego di Vergara dal primo minuto e la rotazione tra i portieri Meret e Milinkovic-Savic, hanno aggiunto complessità.

Le linee guida per la prossima campagna acquisti saranno definite in un incontro tra Antonio Conte e il presidente De Laurentiis, atteso dopo la conferma ufficiale della qualificazione in Champions League.