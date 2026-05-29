La Roma ha ufficializzato la risoluzione consensuale del contratto con Frederic Massara, che cessa così il suo incarico di direttore sportivo. La società giallorossa, in una nota, ha ringraziato il dirigente per la «professionalità, la dedizione e il contributo offerti nel corso della stagione», evidenziando come il suo lavoro abbia permesso di raggiungere «importanti obiettivi, tra cui la qualificazione alla prossima edizione della Champions League».

Massara ha espresso gratitudine alla proprietà per l'opportunità di tornare in un ambiente a cui è «particolarmente legato».

Ha inoltre augurato al club «un futuro di successi» e alla «famiglia della Roma di poter festeggiare nuovi traguardi», sottolineando come la stagione abbia posto «ulteriori basi» per questo. Il suo addio segue un'annata di consolidamento per il club nel panorama calcistico.

La separazione e i suoi dettagli

La decisione di separare le strade era attesa da tempo. La risoluzione consensuale è stata la formula scelta per la conclusione del rapporto tra Massara e la Roma, un addio facilitato da una clausola di risoluzione annuale presente nel contratto del dirigente. L'intesa finale include una buonuscita per Massara e un accordo di non divulgazione, a garanzia della riservatezza.

Il nuovo assetto dirigenziale

Con l'uscita di Frederic Massara, la Roma si prepara a un nuovo corso dirigenziale. Tony D’Amico, ex direttore sportivo dell'Atalanta, è pronto a subentrare e ad affiancare l'allenatore Gian Piero Gasperini, confermato alla guida tecnica. La società ha già avviato la pianificazione delle prossime strategie di mercato, con l'obiettivo di rafforzare la rosa e perseguire nuovi e ambiziosi traguardi.