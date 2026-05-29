Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato, la Juventus starebbe valutando con interesse il profilo di Eduardo Camavinga, centrocampista francese attualmente in forza al Real Madrid. Il classe 2002, da tempo considerato tra i prospetti più completi del calcio europeo, ha vissuto una stagione complessa in Spagna, caratterizzata da un minutaggio ridotto, diverse panchine e un rendimento non sempre all’altezza delle aspettative. Una situazione che avrebbe alimentato un certo malcontento nel pubblico madridista e nel giocatore, desideroso di maggiore continuità per consolidare il proprio percorso di crescita.

Juventus, su Camavinga prende piede l'idea del prestito

In questo scenario si inserisce la Juventus, intenzionata a intervenire sul mercato estivo per aggiungere qualità e dinamismo in mezzo al campo. L’idea sarebbe quella di un centrocampista moderno, capace di abbinare intensità, tecnica e copertura difensiva, caratteristiche che Camavinga incarna perfettamente. L’operazione, tuttavia, non sarebbe semplice: i bianconeri potrebbero valutare formule flessibili come un prestito secco o un prestito con diritto di riscatto, ma non è escluso che si arrivi a una trattativa più strutturata. In ogni caso, per affondare il colpo, la Juventus dovrebbe prima realizzare almeno una cessione importante a centrocampo per liberare spazio salariale e finanziare l’operazione.

Il nome del francese a oggi, dunque, rappresenta più una suggestione.

Roma-Massara addio ufficiale, Milan su Gabriel Jesus

Intanto a Roma si registra un cambiamento profondo nella struttura dirigenziale. La società giallorossa ha infatti ufficializzato l’addio a Frederic Massara, chiudendo così una collaborazione durata appena una stagione e segnando la fine della sua seconda esperienza nella Capitale. Il club capitolino è ora pronto ad accogliere Tony D’Amico, dirigente reduce dalla sua esperienza con l’Atalanta e già libero da vincoli contrattuali. Il suo arrivo rappresenterà un passaggio chiave nella riorganizzazione dell’area sportiva, con l’obiettivo di dare continuità progettuale a Gasperini.

Sul fronte offensivo, invece, il Milan continua a monitorare profili di esperienza internazionale per rifondare il reparto avanzato. Secondo quanto riportato su X dal giornalista turco Ekrem Konur, i rossoneri avrebbero riacceso l’interesse per Gabriel Jesus, attaccante dell’Arsenal. Il centravanti brasiliano sarebbe considerato in uscita dal club inglese, che per una sua eventuale cessione potrebbe chiedere circa 20 milioni di sterline, pari a circa 23 milioni di euro.