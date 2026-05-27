Si chiude l'avventura di Maurizio Sarri sulla panchina della Lazio. Il tecnico toscano e la società biancoceleste hanno raggiunto, nella serata di lunedì 25 maggio, un accordo per la risoluzione consensuale del contratto che legava l'allenatore e il suo staff al club capitolino. Questa decisione pone fine a un rapporto durato una sola stagione, un periodo che si era aperto con notevoli aspettative ma che ora si conclude con una separazione.

La società biancoceleste ha annunciato che un comunicato ufficiale, contenente tutti i dettagli dell'intesa raggiunta, sarà diffuso nella giornata successiva.

L'accordo, secondo le informazioni disponibili, è stato trovato senza particolari rinunce da parte delle parti coinvolte. I legali di entrambe le fazioni sono attualmente impegnati a completare i necessari passaggi burocratici, avvalendosi dell'intervento di un conciliatore per formalizzare ogni aspetto della rescissione.

Il futuro della panchina biancoceleste

Con la separazione da Sarri ormai definita, la Lazio si prepara a inaugurare un nuovo capitolo. Nei prossimi giorni, salvo sviluppi inattesi, il club è atteso all'annuncio di Gennaro Gattuso come nuovo allenatore. Le indiscrezioni suggeriscono che mancherebbero solamente le firme per ufficializzare l'accordo tra la società e il tecnico calabrese, il quale si appresta così a raccogliere il testimone sulla panchina biancoceleste.

L'arrivo di Gattuso è visto come una scelta volta a garantire continuità e un nuovo slancio, con l'obiettivo primario di riaccendere l'entusiasmo tra i tifosi e di ottenere risultati positivi dopo una stagione di transizione.

Prospettive per Sarri e la Lazio

La risoluzione consensuale apre nuove e significative prospettive anche per Maurizio Sarri. Una volta formalizzato il suo addio alla Lazio, il tecnico sarà libero di valutare nuove opportunità professionali. Tra le ipotesi circolate con maggiore insistenza, si è fatto il nome dell'Atalanta come possibile destinazione per l'allenatore, sebbene al momento non siano state rilasciate ufficialità in tal senso. Per la Lazio, d'altra parte, l'imminente arrivo di Gattuso rappresenta una chiara intenzione di rilancio, puntando su un profilo che possa infondere nuova energia e determinazione all'interno della squadra, con l'ambizione di riportare il club ai vertici del calcio italiano.