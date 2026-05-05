Kylian Mbappé è al centro di una controversia che sta infiammando il Real Madrid e i suoi tifosi. A poche ore dalla semifinale di ritorno di Champions League contro l'Arsenal, l'attaccante francese è stato duramente criticato per essersi concesso una breve vacanza in Sardegna durante un periodo di stop per infortunio. Questo episodio giunge in un momento particolarmente delicato, con la stagione del Real Madrid già compromessa sia nelle coppe che nel campionato.

Le tensioni tra Mbappé e una parte della tifoseria si sono accentuate sui social media, dove è stata lanciata una petizione che invita simbolicamente il club a considerare la cessione del giocatore.

Immagini di Mbappé con la scritta “Fuera” (fuori) sul volto sono circolate online, esprimendo il malcontento di una frangia dei sostenitori più esigenti. Si ipotizza che il viaggio in Sardegna sia avvenuto in compagnia dell’attrice Ester Expósito, alimentando ulteriori discussioni sulla sua reale dedizione alla causa del Real Madrid.

La posizione del club e la difesa dell'entourage

In risposta alle crescenti critiche, l’entourage di Mbappé ha rilasciato una dichiarazione, sottolineando che “le critiche derivano da un’interpretazione eccessiva di un periodo di recupero gestito rigorosamente dal club, che non riflette l’impegno quotidiano di Mbappé né il suo lavoro per la squadra”. Il club, dal canto suo, ha ribadito il proprio sostegno al giocatore, con il presidente Florentino Pérez in prima linea.

Nel frattempo, Mbappé è tornato ad allenarsi intensamente per preparare il Clasico di domenica prossima, una partita che il Real deve vincere per salvare almeno la faccia in una stagione finora deludente.

Non sono mancate, tuttavia, parole che molti hanno interpretato come una critica velata. L’allenatore Álvaro Arbeloa ha dichiarato: “Non abbiamo costruito il Real con calciatori che giocano in smoking ma con giocatori che finiscono le partite con le magliette piene di sudore e fango”.

Il contesto sportivo e le speculazioni

La petizione online esorta i tifosi a chiedere la cessione di Mbappé, con il messaggio: “Se credi che sia necessario un cambiamento, non restare in silenzio: firma questa petizione e difendi ciò in cui credi sia meglio per il futuro del club”.

Alcuni sostenitori ritengono che l’attaccante si stia risparmiando in vista della prossima campagna mondiale con la Francia. Nonostante le polemiche, Mbappé rimane il capocannoniere del Real Madrid, con quarantuno gol in quarantuno partite stagionali. La squadra, invece, si trova ormai fuori dalla corsa al titolo in Liga e già eliminata dalla Champions League e dalla Copa del Rey. Il Real Madrid, che insegue il Barcellona di undici punti con sole quattro giornate rimanenti, affronterà proprio i catalani nel prossimo Clasico, una sfida decisiva per le sorti del campionato.

Il club non ha ancora confermato la disponibilità di Mbappé per l'importante sfida contro il Barcellona. Il giocatore, tuttavia, si è recato al centro sportivo anche nei giorni di riposo per proseguire il suo recupero, dimostrando la sua volontà di rientrare in campo il prima possibile.