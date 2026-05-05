Il Giudice Sportivo ha ufficializzato le proprie decisioni in merito alle gare valide per la trentacinquesima giornata di Serie A, comminando un turno di squalifica a quattro calciatori. Si tratta di Fikayo Tomori del Milan, Alieu Fadera del Sassuolo, Christian Kabasele dell'Udinese e Jacobo Ramon del Como. Questi atleti saranno costretti a saltare la prossima giornata di campionato, a seguito delle infrazioni rilevate durante gli ultimi incontri disputati.

Le sanzioni disciplinari non si limitano alle sole squalifiche. Sono stati infatti aggiornati anche gli elenchi dei giocatori diffidati, che dovranno prestare particolare attenzione nelle prossime sfide per evitare ulteriori ammonizioni che comporterebbero una squalifica automatica.

Tra i nomi figurano Caracciolo (Pisa), Gagliardini (Hellas Verona), Adopo (Cagliari), Pierotti (Lecce), Politano (Napoli), Nuno Tavares (Lazio), Volpato (Sassuolo) e Locatelli (Juventus).

Motivazioni delle squalifiche in Serie A

Il Giudice Sportivo ha dettagliato le specifiche motivazioni che hanno portato alle suddette squalifiche. Fikayo Tomori del Milan è stato sanzionato con la doppia ammonizione per un comportamento scorretto nei confronti di un avversario. Per Alieu Fadera del Sassuolo, la squalifica di una giornata è accompagnata da un'ammenda di 2.000 euro, a causa di una simulazione di intervento falloso avvenuta nell'area di rigore avversaria; il giocatore era peraltro già diffidato.

Anche Christian Kabasele dell'Udinese e Jacobo Ramon del Como sono stati fermati per comportamento scorretto verso un avversario, entrambi già in stato di diffida. In particolare, Jacobo Ramon ha raggiunto la decima sanzione stagionale, evidenziando una certa recidività.

Altri provvedimenti disciplinari

Tra i provvedimenti emessi, spicca anche la squalifica per due giornate inflitta al direttore sportivo dell’Hellas Verona, Sean Sogliano. La motivazione della sanzione è legata a un comportamento irriguardoso nei confronti degli ufficiali di gara, manifestato al 51’ del secondo tempo e reiterato al momento del provvedimento di espulsione. Tali infrazioni sono state prontamente rilevate dal quarto ufficiale di gara.

Le decisioni del Giudice Sportivo assumono un'importanza cruciale, specialmente in questa fase finale della stagione di Serie A. Ogni assenza forzata, infatti, può influenzare in modo significativo gli equilibri e le strategie delle squadre, sia quelle in lotta per obiettivi prestigiosi sia quelle impegnate nella corsa per la salvezza. Il rispetto delle regole e la promozione della correttezza in campo rimangono pilastri fondamentali per assicurare la regolarità e l'integrità del campionato.