Il commissario tecnico dell’Inghilterra Thomas Tuchel ha ufficializzato la lista dei 26 convocati per i Mondiali, lasciando fuori alcuni nomi di grande rilievo del panorama europeo.

Tra gli esclusi figurano Trent Alexander-Arnold, Harry Maguire, Phil Foden e Cole Palmer. La vera sorpresa della selezione è invece Ivan Toney: l’attaccante trentenne, protagonista di una stagione straordinaria con l’Al-Ahli grazie a 32 reti in 32 presenze nel campionato saudita, sarà con ogni probabilità l’alternativa naturale al capitano Harry Kane nel ruolo di centravanti, insieme a Ollie Watkins.

Per quanto riguarda la difesa, Tuchel ha deciso di non puntare su Alexander-Arnold del Real Madrid, esterno dalle grandi qualità offensive ma spesso criticato per la continuità nella fase difensiva. Al suo posto il tecnico tedesco ha scelto Reece James del Chelsea, Jarell Quansah del Leverkusen e Tino Livramento del Newcastle.

Anche il reparto offensivo registra esclusioni eccellenti. Cole Palmer, fantasista del Chelsea, e Phil Foden, reduce da una stagione sottotono con il Manchester City, non prenderanno parte alla spedizione mondiale. Fuori dalla lista anche Morgan Gibbs-White, nonostante l’ottimo campionato disputato con il Nottingham Forest.

Per il ruolo di trequartista, Tuchel sembra orientato ad affidarsi a Jude Bellingham del Real Madrid oppure a Morgan Rogers dell’Aston Villa.