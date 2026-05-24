Il Monza si è imposto con un netto due a zero sul campo del Catanzaro nell'andata della finale playoff di Serie B, disputata allo stadio Nicola Ceravolo. La formazione lombarda ha così conquistato un prezioso successo esterno, grazie alle reti decisive di Hernani e Caso, mettendo una seria ipoteca sulla promozione in Serie A in vista della gara di ritorno.

La partita ha visto un primo tempo equilibrato e combattuto, conclusosi senza reti. La svolta è arrivata nella ripresa: al 32' del secondo tempo, Hernani ha sbloccato il risultato con un destro potente scagliato da venticinque metri, una vera prodezza che ha sorpreso la difesa avversaria.

Poco dopo, al 44', Caso ha raddoppiato finalizzando un rapido contropiede, portando il risultato sul definitivo due a zero per il Monza e consolidando il vantaggio.

Il Ritorno Decisivo per la Promozione

Il ritorno della finale playoff è in programma venerdì 29 maggio all'U-Power Stadium di Monza. La squadra brianzola potrà contare sul vantaggio acquisito nella gara d'andata e sul caloroso supporto del proprio pubblico. Il regolamento per la promozione in Serie A prevede che l'accesso alla massima serie venga assegnato alla squadra che otterrà il miglior risultato complessivo tra andata e ritorno. In caso di parità di punti, sarà decisiva la differenza reti; se anche questa dovesse risultare pari, accederà alla massima serie la formazione meglio classificata nella stagione regolare.

Il Catanzaro, dal canto suo, sarà chiamato a una prestazione di grande carattere per tentare di ribaltare il risultato e inseguire il sogno della promozione. La sfida resta aperta, ma il Monza parte con un margine importante che lo avvicina concretamente alla Serie A.

Il Cammino delle Squadre nei Playoff

Entrambe le finaliste hanno affrontato un percorso impegnativo per giungere all'ultimo atto della stagione. Il Monza ha raggiunto la finale dopo aver superato la Juve Stabia in semifinale, pareggiando due a due nella gara d'andata e vincendo due a uno al ritorno, ottenendo così il passaggio del turno.

Il Catanzaro, invece, ha eliminato il Palermo grazie a una convincente vittoria per tre a zero all'andata e una sconfitta per due a zero al ritorno, un risultato che non ha compromesso la loro qualificazione alla finale.

Nel primo turno dei playoff, il Catanzaro aveva battuto l'Avellino per tre a zero, dimostrando fin da subito la propria forza. La Juve Stabia, invece, aveva superato il Modena per uno a zero, prima di affrontare il Monza in semifinale.

Questa finale, articolata su due intense partite, rappresenta l'ultimo atto di una stagione lunga e combattuta. L'appuntamento decisivo è fissato per venerdì 29 maggio, data in cui si conoscerà il nome dell'ultima squadra promossa in Serie A, coronando così un'annata di grandi sacrifici e ambizioni.