La Roma ha ottenuto una vittoria importante in trasferta, superando il Verona per due a zero in una gara di Serie A. L'incontro, disputato allo Stadio Marcantonio Bentegodi, ha visto i giallorossi imporsi grazie alle reti di Malen ed El Shaarawy, entrambe realizzate nella ripresa.

Il primo tempo si è chiuso senza reti, con entrambe le squadre attente a non concedere spazi. La svolta è arrivata nella ripresa, al 56° minuto, quando la Roma ha sbloccato il risultato. Dopo un rigore respinto, Dybala ha recuperato il pallone e lo ha servito a Malen, che da pochi passi ha insaccato, portando in vantaggio i capitolini.

Nonostante i tentativi di reazione del Verona, la difesa romanista ha retto bene, non concedendo occasioni nitide.

El Shaarawy sigilla il risultato nel finale

Nei minuti di recupero, la Roma ha chiuso definitivamente la partita. In un rapido contropiede, Dybala si è involato verso l'area avversaria. Con una finta di tiro ha disorientato la difesa, servendo poi con un colpo di tacco El Shaarawy. L'attaccante, da posizione defilata, ha battuto il portiere Montipò, realizzando il raddoppio che ha fissato il punteggio finale sul due a zero per i giallorossi.

Questa vittoria permette alla Roma di consolidare la propria posizione in classifica di Serie A. Il Verona, invece, è uscito sconfitto davanti al proprio pubblico.

La prestazione dei giallorossi è stata caratterizzata da una notevole solidità difensiva e da una spiccata efficacia nel concretizzare le opportunità create nella ripresa.

La cornice dello Stadio Marcantonio Bentegodi

L'incontro si è svolto nello storico Stadio Marcantonio Bentegodi di Verona, l'impianto che accoglie le sfide casalinghe della formazione gialloblù. L'orario serale del match, fissato per le 20:45, ha favorito una buona cornice di pubblico. Con questa vittoria in trasferta, la Roma ha confermato il suo ottimo momento di forma, dimostrando la capacità di gestire con successo anche le gare lontano dalle mura amiche.