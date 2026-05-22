L'allenatore del Como, Cesc Fabregas, ha risposto con fermezza alle recenti dichiarazioni di Javier Zanetti, vicepresidente dell’Inter, riguardo al futuro di Nico Paz. In una conferenza stampa, Fabregas ha chiarito la posizione del club e ha chiesto rispetto per le decisioni che riguardano il giovane calciatore.

Fabregas ha dichiarato: “Zanetti è stata una persona molto importante nel calcio, conosce bene Ausilio e Baccin, so che sono loro a prendere le decisioni. Alla fine Nico Paz è un giocatore del Como al 50%, però è nostro. L'unica società che può dire qualcosa è il Real Madrid.

Io so che Zanetti non lavora per il Madrid e il Como, allora bisogna portare rispetto”. Questa replica decisa è giunta dopo che Zanetti, a una radio argentina, aveva espresso la speranza di vedere Paz con la maglia nerazzurra, pur riconoscendo un possibile ritorno al Real Madrid.

Il futuro di Nico Paz: tra Como e Real Madrid

Il tecnico del Como ha voluto chiarire il destino del giovane talento: “Ci sono anche piccoli messaggi che non mi piacciono. Se posso dire, la so sicuramente: Nico Paz non giocherà nell'Inter. O tornerà al Real Madrid o giocherà al Como l'anno prossimo. Si sta provando a vedere se può giocare o no domenica, ma meriterebbe di giocare, ci ha aiutato tantissimo. Poi siamo contenti con lui e vedremo che succederà in 4‑5 settimane”.

Fabregas ha così escluso categoricamente un trasferimento all’Inter, ribadendo che la decisione finale spetta al Real Madrid, proprietario del cartellino.

La vicenda si inserisce in un contesto di grande attenzione mediatica, con il Como impegnato nella preparazione della prossima partita. Fabregas ha espresso soddisfazione per il contributo di Paz, lasciando intendere che il club farà il possibile per trattenerlo almeno per un’altra stagione.

La replica del Como alle parole di Zanetti

Le parole di Fabregas riflettono il clima di tensione tra le società coinvolte. Zanetti, pur non avendo ruoli diretti nelle trattative, aveva affermato: “Da quello che so tornerà al Real Madrid, ma non si smette mai di sperare di vederlo con la maglia dell'Inter”.

La risposta del tecnico del Como sottolinea la volontà di mantenere il controllo sulla situazione e di evitare pressioni esterne. La società lombarda si concentra sulla valorizzazione dei propri giovani e sulla costruzione di una squadra competitiva.

In vista della sfida contro la Cremonese, lo staff tecnico del Como sta valutando l'impiego di Nico Paz, riconoscendo il suo apporto fondamentale durante la stagione. La situazione rimane in evoluzione, ma la posizione di Fabregas appare chiara: rispetto per le decisioni del club e nessuna apertura a un trasferimento all’Inter.