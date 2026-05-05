La Nazionale italiana Under 21 si prepara per l'ultima uscita stagionale, che la vedrà affrontare l'Albania in un'amichevole in programma lunedì 8 giugno. L'incontro si terrà alle ore 18.15 presso lo stadio comunale 'Omero Tognon' di Fontanafredda, in provincia di Pordenone, e sarà trasmesso in diretta su Rai 2. Questo appuntamento rappresenta un test significativo per gli Azzurrini, che concluderanno così il loro percorso annuale davanti al pubblico friulano, un'importante occasione di valutazione.

Per l'occasione, la guida tecnica dell'Under 21 sarà affidata a Carmine Nunziata, attuale allenatore dell'Under 20.

La sua presenza in panchina è dovuta all'impegno di Silvio Baldini con la nazionale maggiore. Nunziata non è nuovo a questo ruolo, avendo già diretto la selezione Under 21 in ben ventitré partite nel biennio 2023-2025. La sua profonda conoscenza del calcio giovanile italiano e l'esperienza pregressa lo rendono una figura chiave.

Il Test Amichevole: Obiettivi e Valutazioni

L'amichevole contro l'Albania assume un ruolo cruciale come test di fine stagione. Rappresenta una preziosa opportunità per monitorare la crescita dei giovani talenti italiani e per assicurare continuità al lavoro svolto durante l'intera annata sportiva. L'incontro permetterà di valutare nuovi schemi di gioco e di saggiare il rendimento dei calciatori in vista dei futuri impegni ufficiali.

La scelta di Fontanafredda mira a coinvolgere attivamente il territorio e i tifosi locali, avvicinando la Nazionale Under 21 a nuove piazze e consolidando il legame con il pubblico.

Carmine Nunziata: Esperienza e Guida Tecnica

La presenza di Carmine Nunziata sulla panchina dell'Under 21, seppur in un contesto di transizione dovuto all'impegno di Silvio Baldini con la nazionale maggiore, sottolinea la sua rilevanza strategica. La sua comprovata esperienza e la dettagliata conoscenza dei giovani calciatori italiani costituiscono un valore aggiunto fondamentale per la squadra. Nunziata avrà il compito di guidare gli Azzurrini in questo importante confronto, sfruttando la partita per affinare le tattiche e per dare spazio a quei giocatori che potrebbero rappresentare il futuro del calcio italiano.