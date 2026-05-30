Il Mondiale perde un protagonista atteso: Emil Holm, il promettente laterale della Juventus, sarà costretto a saltare la prestigiosa competizione internazionale a causa di un infortunio muscolare. Il giovane calciatore, classe 2000, aveva da poco concluso la sua stagione in maglia bianconera, arrivato in prestito dal Bologna, e si era unito al ritiro della nazionale svedese con l'obiettivo di prepararsi al meglio per l'importante appuntamento. Purtroppo, un improvviso problema fisico ha interrotto bruscamente il suo percorso, obbligandolo a lasciare il raduno e a rinunciare alla tanto ambita convocazione con la sua Svezia.

La triste conferma è giunta direttamente dal commissario tecnico della nazionale svedese, Graham Potter, che ha espresso profondo rammarico: "È una grande tristezza per noi e per Emil, che è costretto a lasciarci in questa fase cruciale. Gli siamo vicini e gli auguriamo una pronta guarigione". L'infortunio specifico che ha colpito Holm è una contrattura muscolare, diagnosticata proprio durante il ritiro della nazionale. Questa condizione lo terrà lontano dai terreni di gioco per diverse settimane, rendendo necessario l'immediato avvio di un programma di riabilitazione intensivo.

Il commento dello staff tecnico e i precedenti infortuni

L'assistente allenatore Sebastian Larsson ha fornito ulteriori dettagli sulla vicenda, spiegando l'iter che ha portato a questa difficile decisione.

"C’è stato un dialogo costante e approfondito con lo staff medico", ha affermato Larsson. "Quando Emil è arrivato al raduno, presentava già un lieve sovraccarico. Nonostante il lavoro svolto con lui, purtroppo si è giunti alla conclusione che non era possibile proseguire. Non sarà disponibile per alcune settimane per l'attività calcistica, e per questo è stata presa questa difficile decisione". È un dato di fatto che Holm aveva già dovuto rinunciare ai importanti playoff contro Ucraina e Polonia a causa di un infortunio precedente, una circostanza che, come suggerito, potrebbe aver avuto un peso sulla sua attuale condizione fisica e sulla sua sfortunata esclusione dal Mondiale.

Le nuove convocazioni: Johansson sostituisce Holm, Nanasi per le amichevoli

A seguito del forfait di Holm, la nazionale svedese ha dovuto riorganizzare la propria rosa. È stato quindi convocato Herman Johansson, che era già presente a Stoccolma come riserva, per prendere il posto di Holm nella squadra che prenderà parte al Mondiale. Larsson ha commentato l'emozione del nuovo arrivato: "Graham ha parlato con Herman questa mattina. L’ho incrociato nel corridoio stamattina. Immagino che sia stato molto, molto felice, sebbene ovviamente non vorrebbe che fosse a spese di qualcun altro". Non solo, ma anche Sebastian Nanasi ha ricevuto una chiamata, sebbene in un contesto diverso: è stato convocato per le prossime amichevoli di preparazione contro Norvegia e Grecia, in programma la prossima settimana, ma senza sostituire alcun giocatore per queste specifiche partite.

Mentre Emil Holm, forte delle sue sedici presenze con la nazionale maggiore, dovrà ora dedicarsi interamente al suo recupero fisico, la Svezia si appresta ad affrontare il Mondiale con una rosa inevitabilmente rinnovata. Le imminenti partite amichevoli contro Norvegia e Grecia rivestiranno un'importanza cruciale per il commissario tecnico Graham Potter, che avrà l'opportunità di valutare a fondo le nuove soluzioni tattiche e gli assetti della squadra in vista dell'atteso esordio nella massima competizione internazionale.