Il Pisa è retrocesso in Serie B dopo la sconfitta per 2-1 subita in casa contro il Lecce nell’anticipo della trentacinquesima giornata di Serie A. La partita, disputata il primo maggio 2026, ha visto il Lecce andare in vantaggio al 52° minuto con Banda, seguito dal pareggio momentaneo dei toscani grazie al gol di Leris al 56°. Il definitivo vantaggio del Lecce è arrivato al 65° minuto con Cheddira.

La sconfitta del Pisa ha avuto ripercussioni anche sulla classifica del Verona, che retrocede matematicamente in Serie B prima ancora di disputare la propria partita contro la Juventus, in programma la domenica successiva a Torino.

Il risultato di Pisa-Lecce ha infatti reso irraggiungibile il Lecce per il Verona, che non può più colmare il distacco nelle ultime quattro giornate di campionato.

Dettagli della partita e situazione di classifica

Il Pisa, con questa sconfitta interna, vede sfumare le possibilità di salvezza. Il Lecce, grazie ai gol di Banda e Cheddira, conquista tre punti decisivi che consolidano la propria posizione in classifica e sanciscono la retrocessione matematica sia dei toscani sia del Verona. Il gol di Leris per il Pisa non è bastato a cambiare l’esito della gara e la situazione in classifica.

Meccanismo della retrocessione matematica per il Verona

Secondo quanto previsto dalla combinazione dei risultati della trentacinquesima giornata, la vittoria del Lecce sul Pisa ha portato il vantaggio dei pugliesi a tredici punti sul Verona, rendendo impossibile per la squadra veneta recuperare nelle ultime quattro gare, in cui sarebbero al massimo disponibili dodici punti.

Questa situazione ha determinato la retrocessione matematica del Verona in Serie B, indipendentemente dall’esito della partita contro la Juventus.

Il prossimo turno vedrà il Verona impegnato a Torino contro la Juventus, ma la matematica non lascia più speranze di salvezza per la formazione veneta, che affronterà così le ultime partite della stagione già certa della retrocessione.