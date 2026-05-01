Il Napoli si prepara a una trasferta cruciale a Como, dove sabato affronterà i lariani in un incontro valido per la 35ª giornata di Serie A. La partita, in programma allo stadio Sinigaglia, rappresenta un’opportunità significativa per gli azzurri di consolidare il proprio secondo posto in classifica e avvicinarsi ulteriormente alla qualificazione in Champions League. Per il Como, invece, la sfida potrebbe segnare un punto di svolta fondamentale in questa fase finale del campionato.

L’incontro vedrà una particolare sfida tattica e personale tra Antonio Conte, tecnico del Napoli, e il suo ex centrocampista ai tempi del Chelsea, Fabregas, ora alla guida tecnica del Como.

Un confronto che aggiunge un ulteriore livello di interesse a una partita già ricca di motivazioni.

Obiettivi e contesto di classifica

Il Napoli giunge a Como con un vantaggio di otto punti sulle squadre quinte in classifica, tra cui proprio il Como, a sole quattro giornate dal termine della stagione. Questo margine offre agli azzurri una relativa tranquillità, pur mantenendo ferma la determinazione a raggiungere quanto prima l’obiettivo della Champions League e a blindare la seconda posizione in campionato.

Il Como, dal canto suo, cercherà di sfruttare il fattore campo per ottenere punti preziosi e migliorare la propria posizione, in una stagione che lo ha visto protagonista di una crescita costante e ambiziosa.

Le probabili formazioni in campo

Per il Napoli, Antonio Conte dovrebbe confermare il suo collaudato modulo 3-4-2-1. La linea difensiva sarà composta da Olivera, Rrahmani e Buongiorno. A centrocampo, Politano e Gutierrez agiranno sulle fasce, supportati dalla coppia centrale Lobotka e McTominay. In attacco, il tridente sarà formato da De Bruyne e Alisson a sostegno dell'unica punta Hojlund.

Sul fronte Como, Fabregas risponderà con un equilibrato 4-2-3-1. Tra i pali ci sarà Butez, mentre la difesa vedrà Smolcic, Kempf, Ramon e Valle. La mediana sarà affidata a Perrone e Da Cunha, con Diao, Nico Paz e Baturina a comporre la trequarti a supporto dell'unica punta Douvikas. Tutti i giocatori del Como sono a disposizione, ad eccezione di Addai.

Dichiarazioni e attese

Alla vigilia del match, Fabregas ha espresso parole di elogio per il Napoli e per il suo allenatore, Antonio Conte. Il tecnico del Como ha sottolineato come il Napoli abbia saputo mantenere un livello alto nonostante i numerosi infortuni di giocatori chiave, attribuendo grande merito a Conte per questa gestione. Ha inoltre evidenziato la crescita del club partenopeo negli ultimi anni e la grande stagione disputata, frutto del lavoro di gruppo e dell'allenatore.

Fabregas ha concluso le sue dichiarazioni anticipando una "bella partita di calcio propositivo fra due squadre di grande mentalità", un'affermazione che promette uno spettacolo interessante per gli appassionati.

Aggiornamenti sulle squadre

Il Como si schiererà con il suo consueto 4-2-3-1, con Nico Paz regolarmente a disposizione dopo aver superato un problema all’occhio e pronto a occupare la posizione centrale sulla trequarti. Per il Napoli, le condizioni di Di Lorenzo e Vergara sono monitorate; entrambi sono in fase di recupero ma dovrebbero partire dalla panchina. La formazione difensiva con Olivera, Rrahmani e Buongiorno è confermata, così come la presenza di Politano e Gutierrez sulle fasce, Lobotka e McTominay in mediana, e il trio offensivo composto da De Bruyne, Alisson Santos e Hojlund.