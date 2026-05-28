L'allenatore argentino Mauricio Pochettino, reduce dalla recente separazione dal Chelsea, ha commentato le insistenti voci di mercato che lo accostano al Milan. Durante una conferenza stampa, Pochettino ha risposto in merito a un possibile interesse del club rossonero, dichiarando: "Se i miei agenti hanno visto il Milan, possibile". Questa affermazione giunge in un periodo di grande fermento per la panchina milanista, con la società alla ricerca di una nuova guida tecnica.

Il Milan, che ha concluso la stagione senza conquistare trofei, è attivamente impegnato nella ricerca di un nuovo allenatore dopo la fine del rapporto con Stefano Pioli.

Le indiscrezioni suggeriscono che alcuni agenti vicini a Pochettino potrebbero aver già avuto contatti con la dirigenza del club meneghino. L'ex tecnico del Chelsea, tuttavia, non ha fornito conferme dirette riguardo a un suo coinvolgimento personale in incontri ufficiali. Ha chiarito che, al momento, non sono state prese decisioni definitive sul suo futuro, lasciando aperte tutte le opzioni.

Le dichiarazioni di Pochettino e il futuro rossonero

La frase di Pochettino è emersa in risposta a una domanda diretta sulla possibilità di un incontro tra i suoi rappresentanti e gli emissari del Milan. L'allenatore ha ribadito di non essere a conoscenza di dettagli specifici, ma non ha escluso che tali colloqui possano essere avvenuti.

La situazione rimane in evoluzione, con il club rossonero che sta attentamente valutando diversi profili per la panchina in vista della prossima stagione, un passaggio fondamentale per le ambizioni future della squadra.

Il Milan: obiettivi e la scelta del tecnico

Il Milan si conferma uno dei club più prestigiosi nel calcio italiano ed europeo. Fondato nel 1899, il club ha sede a Milano e disputa le partite casalinghe nello stadio di San Siro. Negli ultimi anni, la società ha intrapreso un percorso di rinnovamento strategico con l'obiettivo di riportare la squadra ai vertici del calcio continentale. In questo contesto, la scelta del nuovo allenatore assume un'importanza cruciale per la pianificazione degli obiettivi sportivi della prossima annata.