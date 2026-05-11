Il centrocampista statunitense Johnny Cardoso dell'Atletico Madrid rischia seriamente di saltare la prossima Coppa del Mondo a causa di un grave infortunio. Il club spagnolo ha comunicato che il ventiquattrenne dovrà sottoporsi a un intervento chirurgico per una severa distorsione alla caviglia destra, compromettendo la sua partecipazione al torneo iridato tra Stati Uniti, Messico e Canada.

L'infortunio, una "distorsione articolare", è avvenuto durante un allenamento giovedì scorso. Per Cardoso, originario del New Jersey e con ventitré presenze all'attivo con la nazionale statunitense, la notizia è un duro colpo.

È un elemento cruciale per la formazione guidata da Mauricio Pochettino. La nota dell'Atletico Madrid è chiara: "Molto probabilmente il calciatore perderà l'opportunità di disputare la Coppa del Mondo in casa".

Un'assenza pesante per il Team USA

L'assenza di Johnny Cardoso è un duro colpo per il Team USA, che si prepara a un Mondiale di particolare rilevanza, essendo tra le nazioni ospitanti. Il torneo inizierà tra circa un mese, dall'11 giugno al 19 luglio. La nazionale a stelle e strisce dovrà fare a meno di un giocatore che, dal suo debutto nel 2020, ha saputo ritagliarsi un ruolo di spicco nel centrocampo, dimostrando costanza e affidabilità.

Il club spagnolo non ha fornito dettagli sui tempi di recupero o sulle modalità dell'intervento, ma la necessità di un'operazione chirurgica preannuncia uno stop di diversi mesi.

La situazione di Cardoso sarà monitorata, ma la sua presenza al Mondiale appare ormai fortemente compromessa.

Le prossime sfide della nazionale statunitense

La nazionale statunitense esordirà nella Coppa del Mondo il 13 giugno contro il Paraguay in California. Successivamente, affronterà Australia e Turchia nel gruppo D. L'infortunio di Cardoso costringerà lo staff tecnico a rivedere le strategie di centrocampo, cercando alternative valide per mantenere competitività. Il recupero del giocatore sarà seguito con attenzione anche in vista della prossima stagione di club.