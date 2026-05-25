La Spagna ha scelto una modalità inedita e coinvolgente per annunciare i convocati ai prossimi Mondiali di calcio. Un video di tre minuti ha visto protagonisti non i calciatori, bensì cittadini comuni e il re Felipe. Il filmato, diffuso dalla Federazione calcistica spagnola, ha mostrato studenti, lavoratori, anziani e rappresentanti di diverse professioni alternarsi nell’enunciare i nomi dei giocatori selezionati dal commissario tecnico Luis de la Fuente. I calciatori non sono mai comparsi nelle immagini.

Il video si conclude con l'intervento di re Felipe, che ha sottolineato il valore simbolico della lista: “Questa è la lista rappresentativa di tutto il Paese, questa è la lista rappresentativa della Spagna”.

L'inedita scelta di affidare l'annuncio ai cittadini e al sovrano ha riscosso grande attenzione, diventando rapidamente un fenomeno virale sui media e sui canali social.

Un messaggio di unità e identità nazionale

La varietà dei partecipanti – panettieri, tassisti, pescatori, magistrati, librai, insegnanti, chef e scienziati – simboleggia la diversità e l’unità della nazione. Il commissario tecnico Luis de la Fuente ha delegato ai cittadini l'annuncio, rafforzando il senso di appartenenza e coinvolgimento collettivo attorno alla nazionale spagnola. L’iniziativa è stata accolta con entusiasmo, evidenziando il sostegno della Casa Reale al calcio nazionale.

Il gesto di re Felipe, che ha registrato il suo messaggio per il video prodotto dal dipartimento comunicazione della Federazione spagnola, è stato riconosciuto dal presidente della RFEF in visita alla Ciudad del Fútbol.

La partecipazione del sovrano ha sottolineato il forte legame tra la squadra e l’intera popolazione spagnola.

I Mondiali 2026 e il sostegno della Casa Reale

Il video di presentazione dei convocati è stato diffuso in vista dei Mondiali che si disputeranno negli Stati Uniti, Messico e Canada nel giugno 2026. La scelta di coinvolgere cittadini di ogni età e professione, insieme al re, ha trasmesso un messaggio di unità e rappresentatività. “È la lista di un’intera nazione. È la lista della Spagna”, ha dichiarato re Felipe. La sua partecipazione è stata interpretata come un segno concreto di sostegno della Casa Reale allo sport nazionale, in particolare al calcio, disciplina amata nel Paese.

La Federazione spagnola ha ribadito come questa iniziativa mirasse a rafforzare il senso di comunità e di identità nazionale in vista di un appuntamento sportivo di grande rilievo internazionale. Il video, preparato alcuni giorni prima della sua diffusione ufficiale, ha riscosso immediato successo, generando attesa e partecipazione attorno alla nazionale spagnola.