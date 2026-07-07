Daniele Orsato è stato ufficialmente nominato nuovo responsabile della Commissione Arbitri Nazionale (CAN) di Serie A e Serie B. L'annuncio è stato dato durante una conferenza stampa tenutasi presso la sede della FIGC a Roma, dove Francesco Massini, vicepresidente vicario dell'AIA, ha formalizzato la designazione. Orsato subentra a Gianluca Rocchi, il quale si era autosospeso dal suo incarico a seguito del coinvolgimento in un'inchiesta della Procura di Milano sul cosiddetto “caso arbitri”. Il ruolo era stato precedentemente ricoperto ad interim da Dino Tommasi.

Proveniente dalla guida della CAN di Serie C, dove ha operato nell'ultimo anno, Orsato viene così promosso al vertice della struttura arbitrale delle due massime categorie calcistiche italiane. Questo cambio di guardia avviene in un periodo particolarmente delicato per il settore arbitrale, segnato dalle vicende giudiziarie che hanno interessato il precedente designatore, Rocchi.

Il percorso di Orsato e il contesto della nomina

La scelta di Orsato è vista come un segno di continuità tecnica, data la sua recente esperienza alla guida della Serie C. La sua comprovata esperienza e il suo profilo sono stati ritenuti i più idonei per condurre la commissione arbitrale di Serie A e B in questa fase di transizione.

La nomina si è resa necessaria per coprire la posizione lasciata vacante da Rocchi, la cui autosospensione era scaturita dall'indagine della Procura di Milano. Dino Tommasi aveva gestito l'incarico temporaneamente, in attesa di una decisione definitiva.

La conferenza stampa ha messo in evidenza la chiara intenzione dell'AIA di ripristinare stabilità e serenità all'interno dell'ambiente arbitrale, dopo mesi caratterizzati da incertezze e dibattiti. Orsato avrà il compito cruciale di guidare la categoria verso una nuova stagione, ponendo l'accento su trasparenza e rinnovamento.

Le prospettive per l'AIA e la futura governance

La nomina di Orsato si inserisce in un contesto più ampio, in cui l'AIA deve affrontare anche le questioni relative alla sua governance interna, in seguito alla decadenza dell'ex presidente Antonio Zappi.

Nei prossimi mesi, sarà indispensabile procedere con nuove elezioni per definire la leadership politica dell'associazione. Nel frattempo, la recente introduzione della figura del Direttore Tecnico mira a salvaguardare l'autonomia della componente tecnica rispetto a quella politica. Sebbene il rischio di un commissariamento sembri essere stato scongiurato, il percorso per ristabilire piena armonia e serenità nell'ambiente arbitrale si prospetta ancora impegnativo.

La promozione di Orsato comporterà anche la necessità di individuare un nuovo responsabile per la CAN di Serie C, e non sono escluse possibili sorprese tra i candidati. Il settore arbitrale italiano si prepara così a un periodo di significativo rinnovamento, con l'obiettivo primario di assicurare prestazioni arbitrali sempre più consistenti e trasparenti.