Wimbledon entra nel vivo con l'attesissimo avvio dei quarti di finale del tabellone maschile. Sul prestigioso Court 1 dell'All England Club, tutti i riflettori sono puntati su Jannik Sinner: il numero uno del mondo e campione in carica affronta il tenace tedesco Jan-Lennard Struff, in una sfida che mette in palio un ambito posto tra i migliori quattro del torneo sull'erba londinese.

Il percorso di Jannik Sinner verso la difesa del titolo a Wimbledon è stato finora impeccabile. L'altoatesino, che nella scorsa stagione si è imposto in finale, ha superato l'ostacolo Miomir Kecmanovic all'esordio in un match combattuto e deciso al quinto set.

Successivamente, il numero uno al mondo ha dimostrato una crescita costante, inanellando vittorie convincenti contro Borges, Brooksby e Mochizuki, facendo un "percorso netto" e confermando la sua grande solidità e determinazione sull'erba dell'All England Club.

Struff, la sorprendente ascesa del tedesco

Dall'altra parte della rete, il 36enne tedesco Jan-Lennard Struff rappresenta una delle piacevoli sorprese di questa edizione, avendo raggiunto per la prima volta in carriera i quarti di finale di uno Slam. Il suo cammino è stato caratterizzato da prestazioni di alto livello, tra cui spicca la prestigiosa vittoria contro Daniil Medvedev al terzo turno. La sua resilienza è emersa chiaramente nel match contro Hubert Hurkacz, dove ha compiuto una straordinaria rimonta, favorita anche dai problemi fisici del polacco che lo hanno costretto al ritiro nel quinto set.

Struff si presenta dunque come un avversario temibile, forte della fiducia acquisita e della consapevolezza di poter competere ai massimi livelli.

I precedenti tra Sinner e Struff e la posta in palio

I confronti diretti tra Jannik Sinner e Jan-Lennard Struff vedono l'italiano in netto vantaggio per 3-0, con tutte le sfide disputate nel corso del 2024. L'azzurro si è imposto in tre occasioni: a Indian Wells (con un punteggio di 6-3, 6-4), a Montecarlo (6-4, 6-2) e, in particolare, nei quarti di finale di Halle. Quest'ultimo match, giocato proprio sull'erba, si è rivelato una vera e propria battaglia in tre set (6-2, 6-7, 7-6), rappresentando il riferimento più attendibile in vista della sfida londinese per le condizioni di gioco simili.

Il vincitore di questo intenso quarto di finale si guadagnerà l'accesso alle semifinali, dove affronterà uno tra i giganti del tennis, Novak Djokovic, o il talentuoso Felix Auger-Aliassime. L'attesa per la partita è palpabile, con l'incontro in programma sul campo numero 1 e la possibilità di seguirlo in diretta televisiva e streaming. Sinner, forte del suo status di campione in carica e numero uno del mondo, punta a proseguire la sua marcia trionfale e a confermarsi tra i protagonisti assoluti di questo prestigioso torneo sull'erba di Wimbledon.