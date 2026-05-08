Torna il premio “Renato Cesarini”, dedicato al calciatore di origini marchigiane diventato celebre per i suoi gol segnati nei minuti finali delle partite.

L’undicesima edizione si svolgerà il 25 e 26 maggio al centro congressi Federico II di Jesi, in provincia di Ancona, e vedrà la partecipazione di alcune leggende del calcio italiano come Gianni Rivera e Marco Tardelli.

A Jesi saranno premiati i giocatori che hanno realizzato i cosiddetti gol “last minute” nei campionati di Serie A e Serie B della stagione 2025/26.

La cerimonia di consegna è fissata per martedì 26 maggio alle 16 presso il centro congressi dell’Hotel Federico II, preceduta da un talk show dedicato al calcio nazionale e internazionale e seguita da una cena di gala.

L’evento sarà anche un’occasione di incontro tra sport e altri settori, dal sociale alla finanza, dall’industria alla filantropia.

Nel programma è incluso anche il World Wide Business Summit, che vedrà la partecipazione di rappresentanti istituzionali e imprenditori marchigiani, tra cui il presidente della Regione Francesco Acquaroli, con l’obiettivo di favorire nuove connessioni per lo sviluppo del territorio.

Il significato del Premio Renato Cesarini

Il premio “Renato Cesarini” non è solo un riconoscimento sportivo, ma una vera e propria celebrazione del gesto atletico del gol all’ultimo minuto, simbolo universale di tenacia, spettacolo e capacità di non arrendersi mai. Nato per onorare la memoria del calciatore di origini marchigiane, Renato Cesarini, l'evento ha saputo consolidare negli anni la sua formula vincente, combinando l'assegnazione di prestigiosi riconoscimenti sportivi con momenti di profonda riflessione e opportunità di networking di alto livello.

La scelta di Jesi come sede permanente della manifestazione non è casuale, ma rafforza intenzionalmente il legame con le radici del campione, valorizzando al contempo il territorio marchigiano e la sua ricchezza culturale e imprenditoriale. L'evento si conferma così un appuntamento imperdibile per gli appassionati di calcio e per tutti coloro che credono nel valore dello sport come motore di crescita e aggregazione.