A un mese dall’inizio dei Mondiali, il commissario tecnico dell’Argentina Lionel Scaloni ha reso nota una lista preliminare di convocati in vista della rassegna iridata, chiamata a difendere il titolo vinto in Qatar nel 2022.

Si tratta di un gruppo molto ampio, composto da 55 giocatori, che tuttavia già offre alcune indicazioni significative, come l’assenza di Paulo Dybala e la presenza di Lionel Messi, che finora non ha ancora confermato ufficialmente la sua partecipazione a quello che sarebbe il sesto Mondiale della sua carriera.

Non mancano diversi “italiani” nella selezione preliminare, a partire da Lautaro Martínez, punto fermo della vecchia guardia, fino ai più giovani Matías Soulé, Nico Paz, Máximo Perrone e Mateo Pellegrino.

Secondo la stampa argentina, il fantasista del Como dovrebbe rientrare nella lista definitiva dei 26 convocati, insieme all’attaccante dell’Inter capocannoniere della Serie A. In questo scenario, appare invece sempre più difficile un eventuale recupero di Dybala, anche alla luce della presenza di Soulé.

Il caso Prestianni

Tra i nomi segnalati figura anche quello di Gianluca Prestianni, talento del Benfica attualmente squalificato per sei partite nelle competizioni internazionali in seguito a presunti insulti rivolti a Vinícius durante i playoff di Champions League. Tre turni sono sospesi con la condizionale, uno è già stato scontato: in caso di convocazione, il giocatore potrebbe dunque essere costretto a saltare le prime due gare del torneo.