L’italiano Maurizio Mariani sarà l’arbitro della finale di conference League, in programma il 27 maggio a Lipsia tra Crystal Palace e Rayo Vallecano.

A completare una squadra interamente italiana ci saranno anche gli assistenti Daniele Bindoni e Alberto Tegoni, oltre agli addetti al VAR Marco Di Bello e Daniele Chiffi, quest’ultimo nel ruolo di assistente al video.

Per quanto riguarda le altre finali europee, la UEFA ha assegnato la direzione della finale di Europa League, in programma il 20 maggio a Istanbul tra Friburgo e Aston Villa, al francese François Letexier.

La finale di Champions League femminile, in programma lo stesso giorno a Oslo tra Barcellona e Olympique Lione, sarà invece arbitrata dalla svedese Tess Olofsson.

Infine, per la finale di Champions League maschile, PSG-Arsenal, prevista il 30 maggio a Budapest, la UEFA ha designato il tedesco Daniel Siebert come direttore di gara.