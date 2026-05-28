L'attesa per la nuova stagione calcistica sta per terminare: il calendario della Serie A 2026/2027 sarà ufficialmente svelato venerdì 5 giugno. L'evento, che prenderà il via alle ore 18:30, si terrà nella prestigiosa e suggestiva cornice del Teatro Regio di Parma. Questa presentazione si inserisce nel contesto della terza edizione del Festival della Serie A, un appuntamento ormai divenuto una tappa fissa e irrinunciabile per tutti gli appassionati del massimo campionato italiano.

L'intera produzione dell'evento è curata dalla Lega Calcio Serie A, garantendo una trasmissione in diretta su un'ampia gamma di piattaforme.

Gli appassionati potranno seguire la cerimonia sui canali ufficiali della Lega, inclusi YouTube, il sito internet e 'Radio Tv Serie A', oltre che sulle maggiori emittenti televisive e piattaforme di streaming come DAZN, Sky, Mediaset e Sportitalia. La serata vedrà la partecipazione di importanti figure istituzionali del calcio italiano, tra cui il presidente della Serie A Ezio Simonelli, l'amministratore delegato Luigi De Siervo e l'Head of Competitions Andrea Butti. Sarà presente anche Stefano Ballista, amministratore delegato di Enilive, il title sponsor della competizione, a sottolineare il legame tra sport e grandi realtà aziendali.

Protagonisti e copertura mediatica

A impreziosire ulteriormente la serata, la presentazione delle giornate di campionato sarà arricchita dalla presenza degli ambassador della Lega Serie A: le icone del calcio italiano Fabio Capello e Ciro Ferrara.

I due ex campioni saranno in studio per offrire il loro prezioso commento tecnico e analizzare gli accoppiamenti del calendario della prossima stagione, fornendo spunti e anticipazioni sui match più attesi. La conduzione dell'evento sarà affidata alla consolidata coppia di presentatori Lorenzo Dallari e Chiara Giuffrida, che avranno il compito di guidare il pubblico attraverso le rivelazioni e le curiosità legate al nuovo assetto del campionato.

La decisione di ospitare l'evento a Parma, e in particolare all'interno del magnifico Teatro Regio, non è casuale. Questa scelta evidenzia la chiara volontà della Lega di valorizzare i luoghi simbolo della cultura e dell'arte italiana, creando un connubio armonioso tra lo sport e l'intrattenimento in un ambiente di elevato prestigio.

Il Festival della Serie A, giunto alla sua terza edizione, si conferma così come un fondamentale momento di incontro e dialogo tra le istituzioni sportive, i tifosi e i protagonisti del calcio, fungendo da cornice ideale per un'occasione tanto significativa come la presentazione ufficiale del calendario.

Il Festival della Serie A: un appuntamento strategico

Il Festival della Serie A si consolida come un appuntamento di strategica importanza per la promozione e la valorizzazione del campionato, capace di coinvolgere non solo gli addetti ai lavori ma anche un vasto pubblico di appassionati. La presentazione del calendario è, per sua natura, un momento di grande attesa per i tifosi e le società, che possono finalmente scoprire gli accoppiamenti delle giornate e iniziare a programmare la stagione ventura.

La partecipazione di figure di spicco come Fabio Capello e Ciro Ferrara eleva ulteriormente il valore dell'evento, fornendo analisi approfondite e commenti tecnici sui match che promettono di infiammare la prossima stagione.

La copertura mediatica capillare, assicurata dalla diretta su molteplici piattaforme, garantirà che tutti gli appassionati possano seguire in tempo reale la genesi della nuova stagione di Serie A. Questa iniziativa della Lega Serie A riafferma il proprio impegno costante verso l'innovazione e la trasparenza, rendendo pienamente accessibile a un pubblico vasto e diversificato uno dei momenti più attesi e significativi dell'intero panorama calcistico italiano.