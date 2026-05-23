L'ultima giornata del campionato di Serie A ha regalato agli appassionati un vero spettacolo di calcio, con Bologna e Inter che si sono affrontate allo stadio Dall’Ara in una partita ricca di emozioni e colpi di scena. Il match, che ha segnato la conclusione della stagione per entrambe le formazioni, si è concluso con un pareggio mozzafiato per 3-3, frutto di una serie ininterrotta di rimonte e controrimonte che hanno tenuto i tifosi con il fiato sospeso fino all'ultimo fischio. Nonostante le due squadre fossero ormai fuori dalla lotta per obiettivi di classifica significativi, hanno dimostrato grande impegno e voglia di vincere, offrendo un addio memorabile al campionato.

La cronaca della partita ha visto l'Inter partire con determinazione, riuscendo a sbloccare il risultato al 22’ del primo tempo. È stato Federico Dimarco, con una splendida punizione, a portare in vantaggio i nerazzurri, confermando ancora una volta il suo eccellente stato di forma e la sua centralità nel progetto tecnico della squadra. Tuttavia, la risposta del Bologna è stata immediata e veemente: appena tre minuti più tardi, al 25’, Bernardeschi ha ristabilito la parità con una rete frutto di un'azione corale ben orchestrata dai rossoblù. I padroni di casa non si sono accontentati e, continuando a spingere con convinzione, hanno trovato il gol del sorpasso al 42’. Pobega è stato l'autore della rete che ha permesso al Bologna di andare al riposo in vantaggio, ribaltando completamente l'inerzia della gara.

Il secondo tempo: rimonta nerazzurra

La ripresa ha offerto ulteriori emozioni e capovolgimenti di fronte, con il ritmo di gioco che si è mantenuto elevato. Solo tre minuti dopo l'inizio del secondo tempo, al 3’, il Bologna ha allungato il proprio vantaggio, portandosi sul 3-1 grazie a un'autorete sfortunata di Zielinski. Sembrava che la partita potesse ormai essere in discesa per i padroni di casa, ma l'Inter ha dimostrato grande carattere e non ha mai smesso di lottare. La reazione dei nerazzurri è stata veemente: al 19’ Esposito ha ridotto le distanze, segnando il gol che ha riaperto completamente la contesa e infuso nuova speranza nella squadra. Con il passare dei minuti, l'Inter ha intensificato la propria pressione offensiva e, a pochi istanti dal termine, al 41’, Diouf ha siglato la rete del definitivo 3-3.

Un gol che ha fissato il risultato finale e ha coronato una rimonta incredibile, regalando un'ultima, vibrante emozione ai sostenitori presenti al Dall'Ara.

Dimarco, protagonista di una stagione eccellente

Tra i singoli, Federico Dimarco si è confermato ancora una volta un elemento chiave, non solo per la sua punizione decisiva che ha inaugurato le marcature, ma per l'intera annata. La sua stagione è stata costellata di prestazioni di alto livello, che lo hanno reso un vero e proprio protagonista. La sua rete contro il Bologna, definita "bellissima", è stata emblematica del suo talento e del suo ruolo di MVP, un riconoscimento per l'impatto costante che ha avuto sul campo. La sfida tra Bologna e Inter ha così calato il sipario sulla stagione 2025/2026 della Serie A, offrendo uno spettacolo calcistico di grande intensità e qualità.

Entrambe le squadre hanno dimostrato, fino all'ultimo minuto, la loro capacità di regalare emozioni e di esprimere un calcio di alto livello, chiudendo il campionato con un ricordo indelebile di sportività e agonismo.