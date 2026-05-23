Il Bayern Monaco ha trionfato nella Coppa di Germania, ponendo fine a un digiuno di sei anni e sconfiggendo con autorità lo Stoccarda, campione in carica. La formazione, guidata da Vincent Kompany, si è aggiudicata il trofeo per la ventunesima volta nella sua storia, grazie a una prestazione decisiva di Harry Kane, autore di una tripletta nella ripresa.

La finale, disputata all'Olympiastadion di Berlino, ha visto il Bayern Monaco sbloccare il risultato al decimo minuto del secondo tempo. Kane, lasciato colpevolmente libero in area, ha insaccato di testa da pochi passi.

Il raddoppio è arrivato al trentacinquesimo della ripresa, pochi istanti dopo che l'attaccante inglese aveva colpito la traversa con un potente tiro dalla distanza. Con una veronica, Kane ha superato un difensore avversario e ha battuto il portiere con un preciso destro. Nel tempo di recupero, il centravanti ha chiuso definitivamente i conti trasformando un calcio di rigore.

Il trionfo nazionale e la stagione del Bayern

Con questa vittoria, il Bayern Monaco ha certificato una stagione in cui, sul fronte nazionale, si è dimostrato senza rivali. Il successo in Coppa di Germania si aggiunge infatti al titolo di campione di Germania, completando così un double stagionale di grande prestigio. Harry Kane si è confermato il protagonista assoluto di questa annata, con la sua tripletta che ha suggellato il dominio bavarese nel calcio tedesco.

Dettagli della finale e il contesto del successo

Lo Stoccarda, sebbene campione uscente, ha opposto una strenua resistenza nel primo tempo, ma la formazione di Kompany ha saputo imporsi con determinazione nella ripresa. I gol di Kane, arrivati in momenti chiave della partita, hanno evidenziato la sua straordinaria capacità di incidere e di risolvere le gare. La conquista della Coppa di Germania rappresenta il secondo grande titolo stagionale per il Bayern, che conclude così un'annata da protagonista assoluto nel panorama calcistico tedesco, consolidando la sua posizione dominante.