Alla vigilia della sfida contro il Verona, Luciano Spalletti ha chiarito l'obiettivo della Juventus: non limitarsi a difendere il quarto posto, ma puntare a un livello da Champions League. Il tecnico bianconero ha sottolineato che un approccio da "difesa" è limitante, mentre un focus sulla Champions spinge a "dimostrare". L'importanza è sul rendimento quotidiano, non sulla matematica, per mantenere alta attenzione e volontà.

Situazione infortuni: Yildiz e Vlahovic

Spalletti ha aggiornato sulle condizioni di Kenan Yildiz: superata una "piccola infiammazione", il giovane attaccante si è allenato bene, non avverte dolore ed è confermato.

Anche Dusan Vlahovic, nonostante un "infortunio importante", è ora "a disposizione", con tempistiche di impiego da valutare.

Ricordo di Zanardi e questione arbitrale

Prima della gara sarà osservato un minuto di silenzio per ricordare Alex Zanardi. Spalletti ha ricordato il campione paralimpico, scomparso a 59 anni, come "un uomo dai valori unici e un esempio di incredibile mentalità e resilienza". Sul tema arbitrale, il tecnico ha auspicato di "ricreare un po' di ordine", affidandosi al "buonsenso" e all'operato dell'arbitro designato, Giovanni Ayroldi, un "arbitro talentuoso".

La sfida: contesto e formazioni

La partita tra Juventus e Verona è in programma oggi, domenica 3 maggio 2026, alle ore 18 all’Allianz Stadium.

Il Verona, già retrocesso in Serie B, affronta la Juventus senza obiettivi di classifica. I bianconeri, invece, cercano di consolidare il quarto posto per la qualificazione alla Champions League. Le formazioni ufficiali: Juventus (3-4-3): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly; McKennie, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Conceicao, David, Yildiz. Verona (3-5-2): Montipò; Nelsson, Edmundsson, Frese; Belghali, Akpa-Akpro, Gagliardini, Bernede, Bradaric; Suslov, Bowie. Dirige l'incontro Giovanni Ayroldi.