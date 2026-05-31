La giovane stella della nazionale spagnola, Lamine Yamal, ha confessato di aver provato un profondo timore di non poter prendere parte al Mondiale nordamericano, un appuntamento calcistico di primissimo piano. Il diciottenne talento, che si è infortunato al bicipite femorale sinistro il 22 aprile scorso durante un incontro di Liga tra il Barcellona e il Celta Vigo, ha rivelato di aver temuto che la lesione potesse essere più grave del previsto o che potesse causare una ricaduta tale da precludergli la partecipazione alla prestigiosa Coppa del Mondo.

“Ho pregato intensamente dentro di me che non fosse nulla di serio, che si trattasse solamente di un crampo o di qualcosa di simile”, ha dichiarato Yamal, esprimendo la sua apprensione. “Vedevo il Mondiale avvicinarsi rapidamente e sapevo bene che un infortunio di questa natura non si risolve mai in breve tempo”. Nonostante le preoccupazioni iniziali, il giocatore ha già ripreso gli allenamenti con la nazionale, partecipando al riscaldamento con i compagni prima di proseguire il lavoro specifico in palestra.

L'infortunio e la convocazione per il Mondiale

L'infortunio al bicipite femorale sinistro, verificatosi il 22 aprile, aveva inizialmente gettato un'ombra sulla possibile partecipazione di Yamal al torneo iridato.

Tuttavia, il commissario tecnico Luis de la Fuente ha deciso di includerlo nella lista dei convocati per il Mondiale 2026, che si disputerà tra Messico, Stati Uniti e Canada. La competizione è in programma dall'11 giugno al 19 luglio. La Spagna è attesa al debutto il 15 giugno contro Capo Verde, per poi affrontare l'Arabia Saudita il 21 e l'Uruguay il 27.

Il sogno della Coppa del Mondo e la sua determinazione

Yamal, che si prepara a vivere la sua prima esperienza in una Coppa del Mondo, ha descritto questo evento come “il più importante” nel panorama calcistico internazionale, ammettendo di averlo sognato “mille volte” fin da bambino. L'entusiasmo e la profonda determinazione del giovane talento emergono con chiarezza dalle sue parole, che riflettono la piena consapevolezza del valore e dell'importanza di questa straordinaria opportunità.

Il percorso di recupero e la fiducia del tecnico

Il percorso di recupero di Yamal è stato caratterizzato da un programma intensivo e meticoloso. Questo include sessioni di allenamento quotidiane, lavoro mirato in palestra, sedute regolari con fisioterapista, nutrizionista e psicologo. Una particolare attenzione è stata dedicata anche al cosiddetto “allenamento invisibile”, ovvero la cura di ogni minimo dettaglio della sua preparazione professionale anche al di fuori del campo di gioco. Il selezionatore della nazionale ha espresso la sua piena fiducia nel fatto che Yamal, con la dovuta attenzione, arriverà al Mondiale nelle migliori condizioni fisiche e mentali possibili.