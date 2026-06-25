La Bosnia ed Erzegovina ha conquistato una vittoria cruciale contro il Qatar, un risultato che riaccende le speranze di qualificazione ai Mondiali. Protagonista assoluto del match è stato il diciottenne Kerim Alajbegović, autore di un gol di straordinaria bellezza che ha sbloccato l'incontro. La partita, valida per l'ultima giornata del girone B, si è conclusa con un netto 3-1 a favore della squadra balcanica, mantenendo viva la possibilità di accedere alla fase successiva del torneo.

Il gol capolavoro di Alajbegović e lo sviluppo del primo tempo

L'incontro ha preso una svolta decisiva al ventinovesimo minuto del primo tempo. È stato in quel momento che Alajbegović, giovane ala del Salisburgo, ha ricevuto palla e, con un potente e preciso destro scagliato da fuori area, ha trafitto il portiere qatarino. Questa rete, definita da molti come un vero e proprio capolavoro, si è subito candidata a essere uno dei gol più spettacolari dell'intera competizione. Il vantaggio bosniaco si è poi raddoppiato appena cinque minuti più tardi, al trentaquattresimo, grazie a un'infortunio del portiere Abunada, che ha involontariamente deviato la palla nella propria rete, portando il risultato sul 2-0.

Tuttavia, il Qatar è riuscito ad accorciare le distanze prima dell'intervallo, al quarantaduesimo minuto, con una rete di Al Haydos, che ha fissato il punteggio sul 2-1 al termine della prima frazione di gioco, lasciando aperta ogni possibilità per il secondo tempo.

La gestione del vantaggio e il sigillo di Mahmic

Nella ripresa, la Bosnia ha saputo gestire con maturità il proprio vantaggio, controllando il ritmo della partita e contenendo i tentativi di reazione del Qatar. La squadra balcanica ha dimostrato solidità difensiva e capacità di mantenere il possesso palla, cercando l'occasione giusta per chiudere definitivamente i conti. L'opportunità è arrivata al minuto ottanta, quando Ermin Mahmic ha siglato la rete del 3-1.

Questo gol ha spento le ultime speranze del Qatar e ha consolidato il terzo posto della Bosnia nel girone, assicurando un risultato fondamentale per le ambizioni di qualificazione.

Prospettive future e la classifica del girone B

Con questa importante vittoria, la Bosnia ed Erzegovina ha concluso la fase a gironi con quattro punti. Un punteggio che la vede appaiata al Canada, sebbene con una differenza reti meno favorevole. La Svizzera ha dominato il gruppo, chiudendo al primo posto con sette punti, mentre il Qatar è rimasto fanalino di coda con un solo punto. Il destino della squadra bosniaca per il passaggio del turno è ora legato ai risultati delle altre squadre terze classificate negli altri gironi. La speranza è di rientrare tra le migliori terze che avranno accesso alla fase a eliminazione diretta, un obiettivo che ora appare concreto e a portata di mano grazie a questa prestazione.