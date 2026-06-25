La Svizzera ha conquistato una vittoria fondamentale contro il Canada, imponendosi per 2-1 nell'ultimo e decisivo turno del girone B dei Mondiali di calcio. L'incontro, disputato a Vancouver, ha permesso alla nazionale elvetica di assicurarsi il primo posto nel raggruppamento e la conseguente qualificazione diretta ai sedicesimi di finale. Anche il Canada, nonostante la sconfitta, ha ottenuto il pass per la fase successiva, piazzandosi al secondo posto.

Cronaca del Match: Le Reti Decisive

La sfida, caratterizzata da un equilibrio iniziale, ha visto la sua svolta cruciale nella ripresa.

È stato Vargas a rompere l'inerzia, siglando la rete del vantaggio svizzero al primo minuto del secondo tempo, con un'azione rapida e incisiva che ha sbloccato il risultato. Pochi minuti dopo, al dodicesimo della stessa frazione di gioco, Manzambi ha raddoppiato, consolidando il vantaggio della Svizzera con una marcatura che ha dato ulteriore slancio alla squadra. Il Canada, tuttavia, non si è arreso e ha cercato con determinazione di rientrare in partita. Al trentunesimo minuto della ripresa, David ha accorciato le distanze, riaprendo momentaneamente la contesa e infondendo nuove speranze alla formazione nordamericana.

Qualificazione Storica e Prospettive Future

Con questa vittoria, la Svizzera ha confermato la sua leadership nel girone B, chiudendo al primo posto e garantendosi un percorso potenzialmente più agevole nella fase a eliminazione diretta.

Per il Canada, la qualificazione ai sedicesimi di finale rappresenta un traguardo di portata storica, essendo la prima volta che la nazionale nordamericana raggiunge questa fase del torneo. Un risultato che premia gli sforzi e la crescita della squadra.

Il Cammino verso i sedicesimi: Prossimi Impegni

Le due squadre si preparano ora ad affrontare i rispettivi impegni nei sedicesimi di finale. La Svizzera scenderà nuovamente in campo il 2 luglio, sempre nella città di Vancouver, per affrontare una delle squadre terze classificate provenienti dagli altri gironi. Il Canada, invece, si sposterà a Inglewood, in California, dove affronterà la seconda classificata del girone A. Entrambe le formazioni sono pronte a dare il massimo per proseguire il loro sogno mondiale.